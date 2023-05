Ni el hincha más optimista se imaginaba que su querido Universitario de la mano de Jorge Fossati iba a estar cerca de la punta del torneo Apertura -y el sueño de un título nacional que le es esquivo desde hace 10-. Desde que el uruguayo asumió el cargo, la ‘U’ disputó 11 partidos, donde obtuvo 9 triunfos y dos empates (0-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la Liga 1 y 2-2 ante Goiás en el Monumental por la Copa Sudamericana).

Por ello, este jueves 4 de mayo Universitario de Deportes y Santa Fe chocarán en el Estadio Monumental, de Ate Vitarte, por la fecha 3 del grupo G de la Sudamericana 2023. De esta manera, el ganador de este partido será el único líder del grupo y dará un paso importante rumbo a la clasificación a la siguiente fase del torneo.

1. ¿La ‘U’ puede ganar el Apertura? ¿El envión anímico le bastará para ganar de visita en plazas complicadas como Huancayo o Cajamarca?

2. ¿Cuánta presión le tira a Alianza estar ahora como puntero del Apertura?

3. ¿De quién necesita más la U: de Ureña, de Valera o de Urruti?

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Por juego, por estado físico y anímico, la ‘U’ puede ganar en sus visitas, pero ser campeones no depende solo de ellos. Para Alianza Lima ser campeón sí.

2. No creo que haya gran presión, en general ambos han demostrado estar enfocados cada uno en lo suyo.

3. Ureña es más importante hoy en mi opinión. Le ha dado equilibrio en el medio campo, eso es clave. Urruti es muy importante, pero la U tiene más facilidad para sustituirlo que a Ureña.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max y Direct TV

1. Para que la ‘U’ gane el Apertura va a depender de Alianza. Mientras Alianza no pierda, la ‘U’ no puede ser campeón. Son dos partidos de ventaja que tienen los blanquiazules, respaldados por el rendimiento.

2. No creo que Alianza esté sintiendo presión, puesto que ha sido el equipo más sólido del torneo hasta ahora luego de 14 fechas. Perdió solo una vez en Huancayo y se recuperó al siguiente partido.

3. De Ureña, Urruti tiene reemplazos, Ureña hoy en la ‘U’ no.

Andrea Closa - RPP

1. Lo veo difícil. Más allá de tener el liderato, Alianza Lima tiene aún seis puntos en juego que la ‘U’ no. No depende de sí mismo y Alianza tiene un mejor fixture (solo dos salidas, a Arequipa y Tarma).

2. Creo que más presión tiene la ‘U’, porque, además de tener que esperar a que alianza pierda puntos, está obligado a ganar todo lo que viene. Alianza depende de sí mismo.

3. Hoy por hoy, de Ureña. Urruti es importante y de lo mejor de la U en la temporada, pero ha demostrado que, ofensivamente, tiene opciones. Aunque Murrugarra y Barco son posibles reemplazantes de Ureña, considero que en este momento no están en el nivel del chileno.

Jampool Cuadros - América TV

1. De acuerdo a cómo Alianza viene sosteniendo su campaña, veo difícil que Universitario gane el Apertura, incluso ganando en esas ciudades.

2. La presión podría darse si Alianza no le gana a Manucci en la siguiente fecha. Con partidos pendientes, creo que en La Victoria siguen confiando en sus propias posibilidades.

3. Hoy más del equilibrio que le da Ureña al equipo. Urruti es un buen jugador, pero Valera o incluso Rivera pueden reemplazarlo bien.

Miguel Villegas - periodista de El Comercio

1. Tiene plantel, estado físico y, sobre todo, un soberbio entrenador. Es un lujo que la ‘U’ hay podido ficharlo. En tres días cambió el sistema, reubicó jugadores y ha sabido conciliar algo que no es menor: que nadie se sienta del todo un suplente. De ganar, lo puedo ganar, pero su rival más cercano -Alianza- tiene dos partidos más pendientes de jugar y allí está la llave del campeonato. Se puede dar incluso que pierda uno de esos y aún le alcance.

2. Ninguna. Alianza tiene un plantel soberbio, imponente: trajo al 10 de Atlético Nacional, al 7 de Colo Colo, al 2 de Boca y a futuro 9 de la selección Colombia. Encima, cuando parecía que ya no llegaba, golpeó el mercado fichando al 10 de la selección. ¿Tú crees que esos jugadores sienten algún tipo de presión en este momento de su carrera? No creo. Pero no se trata solo de la cabeza: hay que estar fino con los pies y hacer los goles.

3. De todos. En estado de gracia, la ‘U’ es un rival al que no se le puede dar por derrotado. Están esos tres encima de 8 puntos por partido que juegan.

