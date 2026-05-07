Cientos de hinchas llegaron hasta el lugar de concentración del equipo dirigido por Jorge ‘Coco’ Araujo para expresar su apoyo incondicional. Los cánticos no dejaron de sonar durante varios minutos, mientras bengalas y banderas le daban color a una jornada cargada de emoción y expectativa por el compromiso copero. El plantel respondió al cariño saliendo a saludar desde el hotel.
El encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido se disputará este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, escenario donde el conjunto crema espera hacerse fuerte acompañado por el aliento de miles de fanáticos peruanos presentes en las tribunas.
Resumen del emocionante partido donde Universitario de Deportes derrota 3-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. La U remonta con goles de Caín Fara, Alex Valera y Elsar Suárez tras expulsiones y un empate parcial. Carabalí define en la contra para la victoria crema que iguala el grupo con 4 puntos.