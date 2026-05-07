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Universitario y el masivo apoyo de sus hinchas en Chile: bengalas, cánticos y emoción copera. Foto: Universitario
Universitario y el masivo apoyo de sus hinchas en Chile: bengalas, cánticos y emoción copera. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes vivió una noche especial en territorio chileno gracias al multitudinario banderazo realizado por sus hinchas en la previa del decisivo encuentro frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. La presencia de los seguidores merengues convirtió las afueras del hotel de concentración en una verdadera fiesta crema.

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