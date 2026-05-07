Universitario de Deportes vivió una noche especial en territorio chileno gracias al multitudinario banderazo realizado por sus hinchas en la previa del decisivo encuentro frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. La presencia de los seguidores merengues convirtió las afueras del hotel de concentración en una verdadera fiesta crema.

Cientos de hinchas llegaron hasta el lugar de concentración del equipo dirigido por Jorge ‘Coco’ Araujo para expresar su apoyo incondicional. Los cánticos no dejaron de sonar durante varios minutos, mientras bengalas y banderas le daban color a una jornada cargada de emoción y expectativa por el compromiso copero. El plantel respondió al cariño saliendo a saludar desde el hotel.

Un partido clave en Chile

La ‘U’ afrontará un duelo determinante en Chile con la necesidad de sumar puntos que le permitan acomodarse en su grupo. El contexto se volvió aún más exigente tras la victoria de Deportes Tolima por 3-0 sobre Nacional, resultado que movió la tabla y elevó la presión en la serie.

El encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido se disputará este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, escenario donde el conjunto crema espera hacerse fuerte acompañado por el aliento de miles de fanáticos peruanos presentes en las tribunas.

La ‘U’ se siente local en Chile: multitudinario banderazo antes del choque ante Coquimbo Unido. Foto: Universitario

La lista de convocados por el ‘Coco’ Araujo

Universitario también confirmó la lista oficial de futbolistas convocados para el encuentro frente a Coquimbo:

Los arqueros convocados son Diego Romero y Miguel Vargas .

y . En defensa fueron considerados Caín Fara , Aldo Corzo , William Riveros , Matías Di Benedetto , Hugo Ancajima , Anderson Santamaría y César Inga .

, , , , , y . En la volante aparecen Jesús Castillo , Jorge Murrugarra , Horacio Calcaterra , Martín Pérez Guedes , Jairo Concha , Miguel Silveira , Andy Polo y Héctor Fértoli .

, , , , , , y . Mientras que en ataque estarán José Rivera, Edison Flores, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama.

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Estos son nuestros convocados para enfrentar a @coquimbounido por la fecha 4 del grupo B de la @Libertadores #UnaGarraCopera#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/IFAqoDZ9RG — Universitario (@Universitario) May 7, 2026

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