Universitario llega a Las Nazarenas: así será su homenaje al Señor de los Milagros. Foto: Instagram/colectivo_world
Universitario llega a Las Nazarenas: así será su homenaje al Señor de los Milagros. Foto: Instagram/colectivo_world
Por Redacción EC

El plantel de Universitario de Deportes llegó este jueves 22 de octubre de 2026 al Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para participar en una misa ofrecida al Señor de los Milagros. La visita del equipo crema forma parte de una jornada de fe en la que jugadores y representantes de la institución se reúnen para rendir homenaje a una de las imágenes religiosas más veneradas del Perú.

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