El plantel de Universitario de Deportes llegó este jueves 22 de octubre de 2026 al Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para participar en una misa ofrecida al Señor de los Milagros. La visita del equipo crema forma parte de una jornada de fe en la que jugadores y representantes de la institución se reúnen para rendir homenaje a una de las imágenes religiosas más veneradas del Perú.

La presencia del conjunto merengue en Las Nazarenas congregó la atención de los aficionados, en una fecha en la que la devoción al Cristo Moreno continúa siendo protagonista en Lima. El plantel acudió al santuario para participar en la celebración religiosa y compartir un momento de reflexión fuera de las actividades deportivas.

Una jornada especial para el equipo crema

La visita también representa una oportunidad para que los integrantes de Universitario participen juntos en una actividad vinculada con la fe y la tradición peruana. El Señor de los Milagros mantiene una profunda conexión con millones de fieles, especialmente durante octubre, considerado el mes morado.

La llegada del equipo al santuario se produce mientras Universitario afronta sus compromisos en la temporada 2026, en la que busca mantener el protagonismo en el fútbol peruano. La actividad religiosa reúne al plantel en un contexto diferente al habitual, marcado por los entrenamientos y la competencia.

Cada año, el Santuario de Las Nazarenas recibe a miles de fieles que acuden para venerar al Señor de los Milagros. La devoción al Cristo Moreno es una de las expresiones religiosas más representativas del país y moviliza a personas de distintas generaciones durante las celebraciones de octubre.

VIDEO RECOMENDADO