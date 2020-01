Encendió el ‘aplausómetro’. Alejandro Hohberg recibió una gran ovación a su ingreso a la cancha del estadio Monumental en la Noche Crema 2020. No obstante, para el duelo de presentación que tendrá Universitario de Deportes vs. Cerro Largo, el volante no estará como titular, por una molestia muscular.

