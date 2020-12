Conforme a los criterios de Saber más

La hora de la verdad. Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán en dos partidos para conocer al campeón de la Liga 1. En un año atípico por la pandemia del COVID-19, en el que el torneo local se suspendió en marzo con seis fechas jugadas para reanudarse recién en agosto, los líderes de la tabla acumulada definirán el título, en lo que será un partido parejo. Debemos retroceder hasta 1998 para encontrar la última final entre ambos, con triunfo para los merengues.

No todo fue de maravillas para ambos esta temporada. La ‘U’ arrancó muy bien, sufriendo un bajón de seis partidos en noviembre. Por otro lado, la mala racha de Sporting Cristal sucedió a inicios del torneo, también en seis encuentros, los primeros que jugó. Eso sí, el equipo crema llega a la final como ganador de la Fase 1, caso contrario a su par del Rímac que logró ningún torneo corto.

Ya para la séptima jornada, por motivos distintos, contaban con un nuevo entrenador. Ángel Comizzo tomó relevo de Gregorio Pérez, quien dejó el cargo de manera polémica. Manuel Barreto no superó el mal arranque en la Liga 1, sumando una estrepitosa goleada en contra ante Barcelona por Libertadores, y Roberto Mosquera ocupó su lugar en marzo.

Este miércoles a las 7 de la noche y domingo, 3 y 30 de la tarde, seremos testigos de dos buenos encuentros. Sporting Cristal y Universitario de Deportes llegan con una propuesta y presente distinto. El conjunto estudiantil sumará más de dos semanas sin jugar, mientras que los celestes en ese lapso ya disputaron tres partidos. A continuación, una observación de cada uno.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentaron dos veces este 2020. En la Fase 1, los celestes ganaron 1-0, luego empataron a dos goles. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

- UNIVERSITARIO DE DEPORTES -

Cuando la ‘U’ no tenía ni en donde entrenar durante los meses de para del campeonato, por culpa de un lío dirigencial, la preocupación de que eso afecte en el campo asustó a sus hinchas. Esto se solucionó y el plantel se dio integro en el reinicio. Se mantuvo invicto en once encuentros desde el reinicio, racha importante para conseguir el título de la Fase 1.

Como sucedió en 2013 y el Clausura del año pasado, el juego de Ángel Comizzo no se caracteriza en ser muy vistoso, pero sí eficaz. En sus primeros choques, incluso, se cuestionó el poco uso de los uruguayos Jonathan Dos Santos y Luis Urruti, figuras del equipo en el primer semestre, que luego se ganaron un lugar. El once crema ya se sabe de memoria, en complicidad con los pocos cambios que hace el argentino.

Jonathan Dos Santos mostraba una eficacia envidiable, que se cortó de forma abrupta por una fuerte lesión. Esta coincidió en gran parte de los partidos consecutivos que duró la ‘U’ sin triunfos. En ese momento, su presencia en la final estuvo en duda. Todo hacía presagiar que eso sería mucho antes, aún así en Ate esperaron hasta la última fecha. Ese día, Alejandro Hohberg tomó su lugar como máximo artillero.

Esto era impensado a finales de setiembre en una goleada por 5-0 a Deportivo Municipal, su mejor resultado del año. Mucho menos cuando la ‘U’ aseguró la Fase 1 a falta de tres jornadas y una larga diferencia con el tercer lugar, ubicación que lo dejaba sin la clasificación directa a la final. Fuera del fútbol, muchos no han dejado pasar un detalle cabalístico: la famosa casaca de Ángel Comizzo, ausente hace varias jornadas.

Universitario de Deportes Campaña en la Liga 1 2020

Partidos 28 (16 - 6 - 6) Goles a favor / en contra 50 / 35 Más partidos jugados Alberto Quintero (27) Más minutos jugados Nelinho Quina (2,292′) Más goles Alejandro Hohberg (13) Futbolistas utilizados 27 (jugaron 25) Entrenadores Gregorio Pérez (Fechas 1-6), Ángel Comizzo Mejor resultado Universitario 5-0 D. Municipal (30 de setiembre)

Jonathan Dos Santos se perdió las seis primeras jornadas de la Fase 2 por una lesión. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

- SPORTING CRISTAL -

Las esperanzas de su afición estaban liquidadas en marzo. Cuando se suspendió la Liga 1, Sporting Cristal se ubicaba en zona de descenso - hasta la novena fecha, el puesto 17 era una invitación a la Segunda División - y no se veía alguna forma de mejorar. Todo cambió desde agosto, ya con Roberto Mosquera sumando cinco meses de trabajo, pues han perdido uno de 25 partidos jugados. La racha actual es de 15 choques invicto.

La mejor arma de los celestes está en la delantera. Emanuel Herrera demuestra casi el mismo nivel que en la temporada 2018. Con 20 anotaciones es el máximo artillero del campeonato local, un peligro para cualquier arquero rival. No solo eso, el rioplatense también es quien más partidos y minutos sumó en el equipo. Es imposible pensar en un once titular sin su presencia.

Son 65 los goles en total que suma Sporting Cristal en 31 partidos jugados, quince más que la ‘U’. Casi dos anotaciones por jornada. Si contamos la reciente semifinal, le marcó seis a Ayacucho FC. Al igual que su rival en la definición por el título, recibió 35. Su mejor resultado en la temporada fue un 6-2 ante Cantolao en Matute, dejando la sensación que pudo marcar más.

El cuadro bajopontino no llegó a los Play Off al ganar la Fase 1 o 2, sino con el derecho de ser el mejor del acumulado sin contar a esos equipos. Por coincidencia, Cristal fue el líder de la tabla anual, una sana costumbre al lograrlo por tres años seguidos. En caso de ganar el título nacional, sería el primer equipo no campeón de los torneos cortos en lograrlo, desde que los antes llamado Apertura y Clausura ingresen a nuestro torneo en 1997.

Sporting Cristal Campaña en la Liga 1 2020

Partidos 31 (18 - 9 - 4) Goles a favor / en contra 65 / 35 Más partidos jugados Emanuel Herrera (30) Más minutos jugados Emanuel Herrera (2,585′) Más goles Emanuel Herrera (20) Futbolistas utilizados 32 (jugaron 30) Entrenadores Manuel Barreto (Fechas 1-3), Jorge Soto (Fecha 4), Roberto Mosquera Mejor resultado Sporting Cristal 6-2 Academia Cantolao (31 de agosto)

Emanuel Herrera llegó a Sporting Cristal en 2018 (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

