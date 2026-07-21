Universitario disputará su primer partido como local en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Cusco FC en el Estadio Monumental. Foto: Universitario
Universitario disputará su primer partido como local en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Cusco FC en el Estadio Monumental. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes volverá a jugar en el Estadio Monumental U Marathon y lo hará en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto crema recibirá a Cusco FC el viernes 24 de julio desde las 8:30 p.m., marcando así su regreso a casa luego de disputar el inicio del certamen fuera de Lima.

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