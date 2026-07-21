Universitario de Deportes volverá a jugar en el Estadio Monumental U Marathon y lo hará en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto crema recibirá a Cusco FC el viernes 24 de julio desde las 8:30 p.m., marcando así su regreso a casa luego de disputar el inicio del certamen fuera de Lima.
El encuentro frente a Cusco FC será el primer compromiso de Universitario como local en el segundo torneo local del año. La expectativa entre los hinchas es alta, ya que el equipo volverá a contar con el respaldo de su público en el Monumental.
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Universitario confirmó los valores de las entradas para cada una de las tribunas del Estadio Monumental.
- Norte: S/15
- Sur Familiar: S/15
- Oriente: S/40
- Occidente Lateral: S/60
- Occidente Central: S/70
- Butacas Negras Apuesta Total: S/120
- Palco Monumental: S/110
- Experiencia Crema: S/220
Las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través de Teleticket. Además, el club informó beneficios para sus socios:
- 2x1 para Socios Adherentes en la tribuna Oriente.
- 2x1 para Socios Cremas en todas las tribunas.
Con el regreso al Monumental, Universitario espera contar con un gran marco de público para acompañar al equipo en uno de los primeros desafíos del Torneo Clausura 2026.