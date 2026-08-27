Sekou Gassama se va de la 'U' tras siete partidos y cero goles. (Foto: Universitario)
Sekou Gassama se va de la 'U' tras siete partidos y cero goles. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes apostó por Sekou Gassama para iniciar la temporada 2026, pero la historia del delantero senegalés en el cuadro crema terminó antes de lo esperado. El atacante no logró consolidarse en el equipo y finalmente acordó la rescisión de su contrato en junio. Semanas después de su salida, Gassama rompió su silencio y explicó las dificultades que encontró durante su estadía en el fútbol peruano.

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