Universitario de Deportes apostó por Sekou Gassama para iniciar la temporada 2026, pero la historia del delantero senegalés en el cuadro crema terminó antes de lo esperado. El atacante no logró consolidarse en el equipo y finalmente acordó la rescisión de su contrato en junio. Semanas después de su salida, Gassama rompió su silencio y explicó las dificultades que encontró durante su estadía en el fútbol peruano.

Uno de los principales factores estuvo relacionado con su estado físico. El delantero reveló que llevaba seis meses sin competir debido a un problema familiar antes de aceptar la propuesta para jugar en Perú.

Sekou Gassama tiene planeado pelear un puesto en el Torneo Clausura de la mano de Cúper (Foto: @universitario)

“Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Durante ese tiempo tampoco pude entrenarme por aquella situación. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono”, admitió en entrevista con Sport.

El delantero también habló de su debut

Gassama consideró que su regreso a la competencia pudo haber sido demasiado rápido. Tras un largo periodo de inactividad, el atacante tuvo que afrontar sus primeros minutos oficiales sin completar todavía su proceso de readaptación.

El propio futbolista explicó que sus características físicas también hicieron más complicado recuperar el ritmo competitivo.

“Soy un jugador grande y físico. Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos se me notó mucho el cansancio”, confesó.

El cambio de entrenador también afectó sus posibilidades

La salida de Javier Rabanal y el posterior nombramiento de Jorge Araujo como técnico interino tampoco ayudaron a Gassama a encontrar continuidad.

El atacante aseguró que sintió que perdió oportunidades para demostrar sus condiciones y recuperar su mejor estado físico.

Gassama consideró que su regreso a la competencia pudo haber sido demasiado rápido. Foto: Universitario

“Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar”, explicó.

Posteriormente, Gassama también tuvo conversaciones con Héctor Cúper. Sin embargo, su situación no logró revertirse antes del cierre del Torneo Apertura.

¿Cuántos partidos jugó Gassama con Universitario?

El desenlace llegó en junio de 2026, cuando Universitario y Gassama alcanzaron un acuerdo para rescindir el vínculo del delantero.

En total, el atacante senegalés disputó siete partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, pero no consiguió registrar goles ni asistencias durante su paso por Universitario.

Así terminó una etapa que comenzó con expectativas, pero que estuvo marcada por la falta de ritmo, las dificultades para recuperar su nivel y la poca continuidad competitiva.

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