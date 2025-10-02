La institución crema advirtió que los asociados morosos serán depurados del padrón de socios. (Foto: GEC)
Redacción EC
Universitario de Deportes sigue trabajando para lograr el equilibro económico y tributario conforme a lo que establece el Plan de Viabilidad. Siguiendo esa ruta, lanzó una fuerte advertencia sobre los socios debido a un “alto índice de morosidad”.

El club ‘crema’ lanzó un comunicado en donde revela que “mantiene un pasivo corriente superior a S/27 millones que viene impactando en nuestros estados”.

Asimismo, fue tajante con los socios que deben tres o más cuotas, y los exhorto a ponerse al día en sus pagos, de lo contrario serán depurados de la lista de socios.

“(...) el asociado que haya incumplido con el pago de tres a más cuotas de forma consecutiva, contará con 30 días calendario a partir del 15 de octubre del presente año para cancelar la totalidad de su deuda; caso contrario se procederá con la actualización y depuración del padrón de socios (...)”, informó.

