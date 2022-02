Conforme a los criterios de Saber más

Universitario comenzó la temporada 2022 por el camino triunfal. Las sendas goleadas por 3-0 sobre Cantolao y San Martín ilusionaron a la hinchada merengue en el arranque de campaña, pero este sábado la ‘U’ sufrió su primer traspié. En la calurosa ciudad de Lambayeque, una serie de errores condenaron al equipo de Álvaro Gutierrez a la derrota (2-1) en la tercera jornada de la Liga 1 ante Carlos Stein.

Luego de un primer tiempo complicado, sin goles en el marcador, el equipo crema tardó 14 minutos en la segunda mitad para poder adelantarse con un gol de Federico Alonso, tras un tiro libre indirecto ejecutado por Luis Urruti. El rumbo de la ‘U’ parecía enderezarse positivamente tras la conquista de su defensor, pero sucedió todo lo contrario.

Un gol de Jhonny Mena (67′) y el autogol de Nelinho Quina (90+1′) sentenciaron la primera caída de Universitario en el presente curso. De hecho, esta es la segunda remontada en lo que va de la Liga 1 2022, contando la que Atlético Grau sufrió la fecha pasada ante Sport Huancayo (3-4).

Ahora bien, Universitario llegaba como favorito a ganar en Lambayeque, pero fue un mal presagio. Muchos fallos en el juego le pasaron factura al cuadro crema con el resultado final. Este tipo de derrotas pueden pesar mucho al final de la temporada. Por ello, es necesario hacer cuenta de los errores cometidos ante Carlos Stein para que los dirigidos por Álvaro Gutiérrez no lo repitan.

- Los errores -

El miércoles 23 de febrero será el debut de Universitario en la Copa Libertadores contra Barcelona SC, un duelo donde debe estar lo más infalible posible para tener chances de triunfar. Estos días serán claves para que los cremas puedan corregir los errores cometidos recientemente, no solo de cara al certamen continental, sino también en su constante búsqueda de su estrella 27 a nivel nacional.

En el partido contra Stein, tres fallos puntuales en los goles del cuadro local propiciaron la derrota de la ‘U’. En el primer tanto, un mal rechazo de Alex Valera en el área chica y la floja marca de la zaga crema a Jhonny Mena determinaron el empate. Mientras que en el segundo tanto, la pésima salida de José Carvallo provocó el autogol de Quina para el 2-1 final.

Más allá de esas jugadas de gol, Universitario demostró una pobre marca en el mediocampo. Le cuesta ganar las divididas y pierde pelotas clave. Así pasó también en el segundo tanto del Stein. Insistiendo con este error ante un rival de mayor jerarquía, la escuadra merengue la podría pasar mucho peor.

Lambayeque, Sábado 19 de Febrero del 2022. Partido de fútbol entre Carlos Stein y Universitario de Deportes por la fecha 3 de la Liga 1 en el Estadio Municipal César Flores Marigorda en Lambayeque. Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec

Asimismo, en defensa hubo muchas desatenciones. En varias oportunidades, los atacantes del cuadro carlista pudieron llegar muy fácil al área crema y generar peligro a la portería de Carvallo, que tuvo que lidiar con 11 remates de Stein (cuatro directos) a lo largo del encuentro.

En materia ofensiva, la ‘U’ generó buenas oportunidades de gol, pero no supo aprovecharlas en su totalidad. Incluso intentó más veces que su rival con 14 remates, seis directos a portería. Eso sí, hace falta buscar más en el área al goleador Alex Valera, que pasa por el mejor momento de su carrera; sin embargo, no pudo destacar como quisiera este fin de semana.

Alex Valera no pudo marcar por tercera fecha consecutiva | Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec

Por último, Álvaro Gutiérrez solo hizo dos cambios en todo el partido, pese al notable cansancio de algunos jugadores dentro del campo. Jugadores como Aldo Corzo y Alex Valera ya no daban más ante el calor de Lambayeque, pero jugaron hasta el final. Incluso, el mismo Gerson Barreto tardó mucho en salir (78′) a pesar de su agotamiento.

Así, el técnico uruguayo no supo refrescar correctamente a su equipo y los únicos cambios que realizó no funcionaron. Joao Villamarín ingresó por Alberto Quintero a los 70 minutos, mientras que ocho minutos después Alfonso Barco hizo lo propio con Gerson Barreto. Esto le quitó un poco de fluidez a la ‘U’ en el juego y no pudo volver a llegar con mucha claridad al arco rival.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Selección Peruana: FIFA confirma fecha y hora para partidos claves ante Uruguay y Paraguay https://www.americatv.com.pe/