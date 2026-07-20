Universitario presentó su plan semanal de actividades previo al duelo ante Cusco FC. Foto: Universitario
Universitario presentó su plan semanal de actividades previo al duelo ante Cusco FC. Foto: Universitario
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Universitario de Deportes comenzó una nueva semana de preparación con la mira puesta en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El plantel crema retomó este lunes los entrenamientos en Campo Mar U, donde trabajará bajo las órdenes del técnico Héctor Cúper antes de recibir a Cusco FC en el Estadio Monumental U Marathon.

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