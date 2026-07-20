Universitario de Deportes comenzó una nueva semana de preparación con la mira puesta en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El plantel crema retomó este lunes los entrenamientos en Campo Mar U, donde trabajará bajo las órdenes del técnico Héctor Cúper antes de recibir a Cusco FC en el Estadio Monumental U Marathon.

El objetivo del cuadro merengue será llegar en óptimas condiciones al compromiso programado para el viernes, correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

Universitario inicia una nueva semana de entrenamientos: conoce su plan antes de enfrentar a Cusco FC. Foto: Universitario

El cronograma de actividades de Universitario para la semana

De acuerdo con el plan de actividades difundido por el club, Universitario desarrollará cinco sesiones de entrenamiento entre Campo Mar U y el Estadio Monumental U Marathon. Este es el cronograma:

Lunes 20 de julio: entrenamiento desde las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Martes 21 de julio: entrenamiento a las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Miércoles 22 de julio: entrenamiento a las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Jueves 23 de julio: entrenamiento a las 10:00 a. m. en el Estadio Monumental U Marathon.

Viernes 24 de julio: Universitario vs. Cusco FC, desde las 8:30 p. m., por la fecha 2 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental U Marathon.

Sábado 25 de julio: entrenamiento de recuperación a las 10:00 a. m. en Campo Mar U.

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Héctor Cúper prepara el duelo ante Cusco FC

El entrenador argentino aprovechará las cuatro prácticas previas al encuentro para ajustar el funcionamiento del equipo y definir el once titular que buscará sumar una nueva victoria en el Torneo Clausura.

La sesión del jueves, programada en el Estadio Monumental U Marathon, servirá como el último ensayo antes del compromiso frente al conjunto cusqueño.

Tras iniciar una nueva etapa del campeonato, Universitario afronta una semana clave con el objetivo de seguir consolidando la idea de juego de Héctor Cúper y mantenerse entre los principales protagonistas del Torneo Clausura.

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