Universitario de Deportes dio a conocer el plan de actividades de su primer equipo correspondiente a la semana del lunes 6 al domingo 12 de julio, en la que continuará afinando detalles con miras al inicio del Torneo Clausura.

El principal objetivo del conjunto crema será llegar en óptimas condiciones al amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, considerado el último examen antes de su debut oficial en el segundo certamen de la temporada.

Universitario anunció su cronograma de trabajo previo al debut en el Torneo Clausura. Foto: Universitario

Según el cronograma difundido por el club, el plantel entrenará durante cinco días consecutivos.

Las actividades serán las siguientes:

Lunes 6 de julio

Lugar: Campo Mar U.

Hora: 9:30 a. m.

Actividad: Entrenamiento.

Martes 7 de julio

Lugar: Campo Mar U.

Hora: 9:30 a. m.

Actividad: Entrenamiento.

Miércoles 8 de julio

Lugar: Campo Mar U.

Hora: 9:30 a. m.

Actividad: Entrenamiento.

Jueves 9 de julio

Lugar: Campo Mar U.

Hora: 9:30 a. m.

Actividad: Entrenamiento.

Viernes 10 de julio

Lugar: Monumental U Marathon.

Hora: 9:30 a. m.

Actividad: Entrenamiento.

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El último examen antes del Clausura

La principal actividad de la semana será el sábado 11 de julio, cuando la ‘U’ reciba a Millonarios de Colombia en un amistoso internacional programado para las 8:00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon. Este compromiso servirá como la última prueba del equipo dirigido por el comando técnico antes de su estreno en el Torneo Clausura.

De acuerdo con la información publicada por Universitario, el plantel tendrá descanso el domingo 12 de julio, cerrando así una semana enfocada completamente en la preparación para la competencia oficial.

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