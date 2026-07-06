La 'U' afina detalles para el Clausura: entrenamientos y prueba final frente a Millonarios. Foto: Universitario
La 'U' afina detalles para el Clausura: entrenamientos y prueba final frente a Millonarios. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes dio a conocer el plan de actividades de su primer equipo correspondiente a la semana del lunes 6 al domingo 12 de julio, en la que continuará afinando detalles con miras al inicio del Torneo Clausura.

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