El plan de recuperación del Estadio Lolo Fernández, los nuevos beneficios que el club implementó este año para sus hinchas, la construcción del significativo Centro del Alto Rendimiento, y los planes y proyectos que tiene la administración de cara al futuro son los temas de conversación en los que Daniel Amador hace énfasis en esta entrevista.

— ¿Con qué propósito se organizó la carrera monumental?

Conmemorando el 98 aniversario del club. Estábamos en el mes de aniversario y uno de los objetivos del área durante este mes fue no solo celebrar un día, que es el 7 de agosto, sino realizar diferentes cosas alrededor del mes. Tuvimos el festicrema, hicimos actividades digitales y ahora hicimos la primera carrera Monumental con el fin de conmemorar el mes del hincha crema.

— De todas formas, ¿sirvió para recaudar fondos?

Obviamente, fue un ingreso interesante y nuevo para el club. Dentro de las gestiones que estamos haciendo, siempre buscamos ver maneras de inyectar ingresos nuevos. Esta fue una de ellas, siendo la primera carrera Monumental. Alcanzamos más de 1500 inscritos y fue un verdadero éxito.

— ¿Cómo logró que la carrera sea inclusiva? ¿Qué condiciones de accesibilidad brindó el club?

Se pensó en ellos. De hecho, hubo un precio especial Conadis para las personas con discapacidad que querían correr o que estén en silla de ruedas. Todo el circuito estuvo pensado para que no tuvieran ningún problema. Hay rampas de las propias calles por donde vamos a pasar y también el acceso al estadio fue por una rampa por donde bajan los buses de los jugadores. Eso permitió que las personas con discapacidad puedan trasladarse sin ningún problema.

— Hablas de una primera edición. ¿En un futuro se piensa organizar más maratones de ese tipo?

Esta fue la primera edición histórica. Nuestra idea es que todos los años durante el mes de agosto, se realice esta carrera. Queremos instaurar esa marca dentro de la institución, que se vuelva una sana costumbre y que cada año esto siga creciendo.

— ¿Cómo nació la idea de crear la tribuna sur familiar?

A la tribuna sur normalmente no acudía mucha gente, porque todo se concentra principalmente en Norte, que es la tribuna popular, en Oriente y en Occidente. La tribuna sur no era parte de lo habitual. Luego, renombramos a la tribuna sur para ponerle tribuna familiar. Muchas administraciones anteriores nunca llegaron a activar o a realmente crear un ambiente familiar dentro de la tribuna. Entonces lo que nosotros apostamos fue brindar un ambiente familiar, un ambiente interesante, una oferta interesante para los niños, para que la familia pase un buen momento y pueda disfrutar no solo del partido, sino también de la experiencia de ir al estadio.

— ¿Qué ofertas y experiencias se ofrecen en esta tribuna?

Lo que comenzamos a hacer ya hace alrededor de cinco partidos fue activar con juegos y otros tipos de activaciones para los niños, como caritas pintadas, activaciones con origami, ventas y préstamos de libros, juegos inflables, saltarines, etcétera. Se tuvieron varias actividades y en cada fin de semana que juega la ‘U’ vamos actualizando, vamos creciendo y la verdad es que ha sido muy bien recibido por la familia.

— ¿Cómo ha mejorado el ingreso a esta tribuna?

Tenemos un promedio de visita entre 3.000 a 4.000 personas cuando antes realmente el promedio era entre 500 a 1.000 como máximo en sur. Entonces hemos triplicado el ingreso a esta tribuna con ese tipo de activaciones en las cuales nos hemos apoyado en marcas y en otros tipos de personas que apoyan siempre a la institución. Hemos logrado esto y ahora los invito siempre a todos los que quieran visitar la tribuna. Es un ambiente de fiesta, un ambiente donde los niños se sienten felices y pueden estar tranquilos, disfrutando de un partido y de una experiencia para ellos que es inolvidable. Ir al estadio, jugar un rato y después ver el partido y gritar los goles… no tiene precio.

— ¿Cuáles son las reglas para esta tribuna?

Más que reglas, tenemos beneficios, opciones dentro del tarifario de entradas. Es una tribuna en donde nosotros damos la facilidades de ingreso de 2x1 general para todos y así también en otras tribunas, ya con nuestros socios, estamos brindando esas alternativas. Entonces definitivamente tratamos de hacer una estrategia de precios que vaya con nuestro objetivo, que siempre es tener la mayor cantidad de público en el estadio.

— ¿Pero se debe ir con un niño menor de 12 años necesariamente?

No, no necesariamente. Es lo que recomendamos nosotros, porque damos regalos a los niños menores de 12 años, a los primeros 300 o 500 niños dependiendo del partido. Brindamos un kit de regalo, algodón dulce y otros tipos de sorpresas a los que lleguen primero, porque algo que nosotros también queremos incentivar cada vez más es que el público llegue más temprano al estadio, que pueda consumir en el estadio, que pueda vivir la experiencia. Cada vez estamos mejorando no solo en Sur, sino en las otras tribunas también con el patio de comidas, con otras activaciones en el medio tiempo. Estamos tratando de crear una experiencia de estadio diferente, invitar a la gente que vaya al estadio que vaya temprano, que vaya a consumir y que vaya a pasar un momento no solo de ver el partido, sino de disfrutar de la estadía dentro del estadio, que hace tiempo no era así. Yo he ido a muchos estadios muchas veces y la verdad es que se concentraba todo el tiempo en solo ir a ver el partido. Ahora el mercado del fútbol está cambiando y estamos migrando a que todo sea una experiencia no es lo que queremos ofrecer a todo nuestro público.

— Para el último partido de local contra Ayacucho, se hizo un sorteo para mejorar la experiencia crema ¿De qué trató?

Desde el Torneo Apertura, en realidad, hemos lanzado lo que es la “Experiencia crema” siempre como un beneficio para nuestros socios o, dependiendo del partido, para todas las personas en general que compren sus entradas. Entonces, básicamente la “Experiencia crema” consiste en dar una experiencia totalmente diferente e inolvidable para los hinchas. Primero, tienen un acceso directo a las butacas negras de occidente central, que no están a la venta, sólo es para invitaciones y parte del staff. Estas personas tienen el privilegio de estar en la zona central, donde tienen una visión diferente y mucho mejor del estadio. Además de eso, pueden bajar a la cancha en dos momentos previos al partido. Uno es para ver el calentamiento del equipo y poder tomarse una foto con el fondo de la hinchada, la trinchera y la ‘Garrita’, que es nuestra mascota. Y se puede llevar una foto de recuerdo. Luego, otra vez subimos un momento para brindarle un snack, bebida y comida para que puedan pasar un buen rato previo al partido degustando algo. Y, antes de que el equipo salga a la cancha, los volvemos a invitar al ras del campo para que puedan observar la salida del equipo. Es decir, mientras el equipo va saliendo del túnel que tenemos hacia el centro de la cancha, las personas están ahí al borde observando ese momento. Una vez que termina la parte protocolar, suben a su asiento preferencial para terminar de ver el partido.

— ¿Se hará lo mismo en los siguientes partidos o qué se tiene planeado?

Ya vamos varias fechas haciendo esta activación y cada vez es más emocionante ver a las personas cómo viven ese momento, que es algo que muy pocas personas pueden vivir. Definitivamente, lo vamos a seguir manteniendo en los siguientes partidos, porque es una experiencia muy valorada. No le hemos puesto un precio, porque lo que queremos incentivar es que ese beneficio sea para los que siempre están, para los que siempre apoyan, los socios, los que siempre van a todos los partidos. En el último partido de local abrimos este sorteo para todos los que compraron sus entradas, sean socios o no. Para otros partidos sí segmentamos solamente para los socios, dependiendo de cada partido y lo que queramos incentivar.

— ¿Cómo va el tema de la recuperación del Lolo Fernández?

Siempre lo comento y no me voy a cansar de repetir que cuando ingresamos a la gestión hace un año encontramos el Lolo prácticamente hecho un basural, totalmente abandonado. Solo había una persona que es la que cuida siempre el Lolo desde hace muchísimos años, el señor (Alberto) Ranilla, una institución dentro del estadio. Pero fuera de eso, estaba totalmente abandonado, con muy precarias condiciones. A partir del inicio de nuestra gestión, con la ayuda de los socios y de los hinchas, hemos ido recuperando diferentes espacios y mejorando las instalaciones. Hemos aperturado el centro de atención al socio, hemos aperturado el restaurante, tenemos una atención para alquileres y escuelas, se ha recuperado la Casa Hogar, el Museo, entre otros espacios. Si ahora visitas el Lolo, ya tiene otra cara.

— Recientemente se creó un consultorio dental en el Lolo Fernández, ¿De qué se trata y cómo será utilizado?

Se trata de una alianza estratégica que estamos haciendo con el Colegio de Odontólogos de Lima y otros socios que nos han apoyado a recuperar espacios dentro del Lolo. Como parte de este proyecto, se inauguró el centro odontológico con los aliados que ya te comenté. Este centro odontológico va a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, para brindar atención en primera etapa a los chicos que viven en la casa hogar principalmente y para todas las divisiones menores del club. Posteriormente, queremos trasladar este beneficio también para los trabajadores del club y, finalmente, en una tercera etapa, queremos otorgar ciertos beneficios, a través de este centro, en donde puedan ir los socios y los vecinos de la zona aledaña al estadio. Entonces, son tres pasos que vamos a ir dando, pero ya iniciamos con el más importante que es la inauguración y la puesta en marcha del centro de odontológico.

— ¿Qué proyectos se están realizando, desde el área de Marketing, para el trabajo formativo de la ‘U’?

El proyecto más importante, que más va del lado deportivo, pero nosotros hemos apoyado comercialmente a conseguir esos socios estratégicos que puedan hacer realidad el proyecto per se, es el Centro de Alto Rendimiento en VIDU. Es un megaproyecto en realidad, en donde las principales marcas que tenemos como sponsor han aportado una gran suma de dinero para llevarlo a cabo. Se va a renovar 100% lo que es la zona administrativa anterior de baños y de camerinos que había antes. Se está trabajando desde hace tres meses y ya se entregó la primera fase en la última semana. Y ahora hacia quincena de septiembre estaremos ya inaugurando esta primera fase del Centro de Alto Rendimiento gracias al apoyo de las marcas, con una gestión también de la parte deportiva. Estoy completamente seguro de que va a brindar muchos beneficios para nuestros chicos, no solo para el club, sino también para el fútbol peruano, porque es el primer CAR donde vamos a invitar obviamente a toda la prensa para que puedan conocerlo. En realidad, es un sueño hecho realidad por parte de la administración. Es algo que ya teníamos planteado en un inicio de año y en verdad en tan solo tres meses hemos avanzado de una manera muy rápida. Hemos empujado mucho esto para que se haga realidad y ya está lista esta primera fase.

— ¿Hay otros proyectos en mente sobre este tema y también con el fútbol femenino?

Nosotros, desde el lado de marketing y comercial, siempre estamos buscando marcas para que apoyen estos productos -como nosotros lo llamamos-,que lo dividimos en fútbol de mayores hombres, fútbol femenino, fútbol de menores y el polideportivo. Son esos cuatro bloques. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene un público objetivo diferente y cada uno tiene una forma de comercialización distinta y la verdad es que nos ha ido bastante bien. En el tema femenino, por ejemplo, este año tenemos tres marcas que están apostando por esta rama, dos de ellas son exclusivas para el femenino, cosa que antes nunca había existido. Normalmente, antes una marca apostaba por el masculino y de alguna u otra manera se conectaba con el femenino. Ahora hay dos grandes marcas que han apostado directamente y exclusivamente por el femenino. Igual hay una marca que ha apostado directamente por el fútbol de menores del club, que nos está ayudando con toda la logística. Aparte, en menores hemos llegado a hacer convenios con entidades que nos brindan educación como Innova, o el Banco de Alimentos en el caso de las comidas que nos dan semanalmente. Se ha hecho un trabajo en conjunto con el área deportiva, que siempre está buscando la mejoría de sus chicos para poder llevar a cabo ello, pero todo también tiene que ver con la parte comercial, porque finalmente nosotros también ayudamos a brindar la imagen de esas marcas dentro de la propuesta comercial que tenemos y la visibilidad que tiene el club. Realmente ha sido un año en donde hemos crecido mucho en ese sentido y, en el que viene, hay una vara bien alta para seguir creciendo.

— En el tema de socio adherente, ¿les está funcionando esa estrategia?

Sí, ahora ya estamos en más de 10 mil socios adherentes, que es el número que pusimos como meta para el primer año. Ya lo hemos conseguido tres meses antes. Estamos felices de haber llegado a ese número. La verdad que ha sido todo un éxito. Vamos a tener una etapa de relanzamiento, un ‘refresh’ digamos, de las campañas que lanzamos el año pasado, con mayor impulso en el tema de beneficios. Estamos bastante felices con este producto, que en realidad ha sido el producto estrella de la gestión en lo que va del año.

— ¿Qué beneficios tienen?

Tienen beneficios muy interesantes. Tienen descuentos en entradas, tienen un ingreso preferencial; es decir, cuentan con una cola exclusiva en el ingreso al estadio en cada tribuna. Y a parte de ello, siempre tenemos sorteos, descuentos en Tienda Crema, descuentos en todos nuestros auspiciadores y en nuevas marcas que cada vez se van sumando. Cada mes estamos lanzando por lo menos cuatro convenios con nuevas marcas. Este último mes ha estado LG, Aló taxi, por ejemplo, que son marcas que tienen un convenio anual con nosotros y brindan beneficios a todos nuestros socios que estén al día. Eso es algo que estamos haciendo, que estamos incentivando. Tenemos no solo socio adherente regular, sino también socio adherente del extranjero con otros precios y otras características. Y también tenemos el socio adherente niño, para los menores de edad, para los padres que sus hijos quieren tener el carné, que quieren tener beneficios en La Tarumba, Coney Park, etcétera.

— ¿Cuál es la diferencia con el socio crema?

El socio crema es parte del padrón antiguo de socios que existían antes, que tenían voz y voto dentro del club y por la coyuntura legal que existe actualmente, no se pueden incluir socios cremas al padrón. No se puede abrir el padrón por el momento. Entonces lo que hicimos, cuando ingresamos, fue bautizar a los socios antiguos como socios cremas. Nunca habían tenido beneficios en estos 10 años de administraciones temporales. No habían tenido ningún beneficio, digamos. Había solamente un 5% al día, mientras que el otro 95% debían plata, porque obviamente no tenían ningún beneficio que reclamar, entonces dejaban de pagar. Lo primero que hicimos en el primer mes de ingreso a la institución fue reactivarlos, hicimos una estrategia en donde ellos volvían a ser socios. Los invitamos a ponerse al día mediante algunas condiciones y algunos descuentos interesantes. Con esa estrategia logramos recuperar más de 1.000 socios cremas, los cuales ahora están al día. Ahora son parte de la familia y tienen muchos beneficios también como el socio adherente, de hecho más beneficios, porque es un segmento de socios diferenciado y que ha aportado más al club a lo largo de los años.

— ¿Qué cosas se han pensado para hacer que el Monumental no le quede tan lejos a los hinchas?

Como parte de la mejora experiencia que te menciono, tratamos que el hincha pueda venir más temprano, pueda evitar el tráfico, pueda pasar un mejor momento dentro del estadio y no centrarse únicamente en el partido. Lo que nos ha beneficiado la Municipalidad también es el trabajo que se ha hecho en el Óvalo Monitor, donde está la Universidad de Lima. Eso ha mejorado mucho el tiempo de llegada hacia el estadio, ha beneficiado bastante. También se han abierto líneas, que llegan desde todo Javier Prado y buses que dejan a las personas al frente del estadio, básicamente a la entrada y a la salida. Entonces, ahí hay esa flexibilidad o ese tipo de transporte que también puede usar cualquier usuario que vaya al estadio, siempre invitándolos a que eviten la hora punta, el llegar a la hora del partido, sino que puedan llegar antes para evitar el tráfico y pasar un mejor momento y una mejor experiencia en el estadio con todas las cosas que estamos haciendo ahora.

— ¿Y en el tema de la Seguridad?

En la seguridad también. Se hace un plan de seguridad en todos los partidos. En un partido hubo un problema principalmente en la zona norte que fue rápidamente condensado. Se identificaron a las personas y luego se hizo un trabajo de prevención y también de gestión dentro de las personas que acuden regularmente a la tribuna norte. Se habló con ellos, se pusieron unas pancartas internas para evitar la violencia y la verdad que han funcionado bastante bien. Ahora ya no hay ningún problema de seguridad. Eso no sale atañe a la ‘U’, sino a todos los clubes del Perú y del mundo en realidad, pero ese tema ya está bastante controlado dentro del club.

— ¿Se está preparando otra camiseta antes de finalizar la temporada?

Sí, vamos a lanzar a finales de octubre una última camiseta conmemorativa de este año. Ya habíamos lanzado algunas durante el año, la última en conmemoración a los 70 años del estadio Lolo Fernández que tuvo muy buenos comentarios y mucha predisposición de los hinchas en adquirirla. Ha sido todo un éxito en ventas. Y esta última que vamos a lanzar también habla de un concepto que nosotros vivimos instaurando a lo largo de este año, que es el de “volver a nuestras raíces”, recuperar un poco lo que tal vez algunas administraciones perdieron entre tantos cambios, entre tantos idas y vueltas, entre tantas cabezas que iban pasando en el club. La verdad es que las raíces, lo importante y lo esencial del club, consideramos que en temas de imagen o como ‘insight’, se fueron perdiendo. Entonces lo que hemos hecho es eventos, camisetas, mensajes hacia el hincha acerca de recuperar esas raíces.

— ¿Qué de especial tendrá esta nueva camiseta?

Esta última camiseta del año va a remembrar, felicitar y festejar a figuras que fueron parte de la historia de la ‘U’ y lo siguen siendo, y también tendrá ese concepto de recuperar esa garra, esa entrega y ese empuje que caracteriza al hincha y jugador de la ‘U’. Es una camiseta que va a dar que hablar porque es muy representativa. Trata de un personaje de la ‘U’, pero no puedo decir más, porque ya lo van a ver. Pero realmente es muy bonita y estoy completamente seguro que a la hinchada le va a gustar sobre todo por el significado.

— ¿El hecho de que se lance en octubre es por el final de temporada o por qué otro motivo?

Calza con el fin de temporada, pero es por el motivo que esta persona también quedó en la historia del club en general. Es básicamente por ello. No puedo adelantar mucho más, porque ya dije bastante. Pero la verdad es que va a ser muy bonita. Va a ser una gran camiseta para cerrar este año, que si bien en lo deportivo no nos han estado acompañando los resultados, en el tema de gestión el hincha ve que se ha trabajado bien. Hay muchísimos buenos resultados en temas económicos, comerciales y en todas las ramas del club. Estamos punteros casi en todo. Es un año todavía para seguir avanzando y estamos felices de poder brindar todas estas alternativas y proyectos al club y sus hinchas.

— ¿Qué otros proyectos especiales se están trabajando para reforzar la marca del club?

Hay bastantes proyectos de los cuales no se puede adelantar mucho. Pero, por ejemplo, estamos esperando ver el presupuesto final de un museo dentro del estadio, que se quiso hacer hace un tiempo, pero no estaba aterrizado a la realidad del club. Nosotros ya con un año conociendo un poco los números del club y la rotación que existe de personas dentro de las visitas en los estadios, hemos formulado un proyecto para que el estadio pueda tener un museo. Esto está en una etapa de cotización final y búsqueda de inversores. Pero estamos completamente seguros que lo vamos a poder hacer, esperamos que el próximo año ya podamos estar inaugurándolo. El museo va a ser parte del Tour Monumental, que también es una experiencia que nosotros lanzamos ni bien entramos y que nació con la pandemia. Cuando las personas no podían ir al estadio, pudimos instalar e inaugurar un tour en grupos reducidos para que puedan visitar todas las instalaciones del Monumental, el cual fue un éxito. Eso sigue hasta hoy, siempre lanzamos fechas en nuestras redes sociales y, como complemento a ese tour, dentro del estadio queremos hacer este museo.

— ¿Hay más?

Otro proyecto que estamos trabajando también, viendo las marcas que nos pueden ayudar, es la renovación de la pantalla que tenemos en el estadio para ser traspasada a una pantalla LED, que nos permita activar mejor, tener una mayor visibilidad y poder hacer diferentes acciones como parte de la experiencia del hincha en el Estadio Monumental que, recordemos, es el más grande de Sudamérica. Entonces tiene que estar a la altura de ello. Estamos apuntando siempre a seguir mejorando esta experiencia del hincha en el estadio, es nuestro principal objetivo. Además, ya estamos terminando la temporada y vamos a comenzar la temporada 2023, por lo que estamos en una etapa de renovación, renegociación y búsqueda de sponsors. Lo que siempre buscamos y hemos hecho es mejorar los ingresos económicos de sponsor, que es uno de los principales flujos de ingresos del club. En comparación al año pasado, hemos crecido 56% en ingresos por sponsor y queremos seguir aumentando esa cifra para los siguientes años. Estamos seguros que lo vamos a hacer, así que en eso nos estamos abocando ahora.