Jefferson Farfán sobre la entrevista a Jean Ferrari en “Enfocados”: “Nadie se tiene que molestar”. (Fuente: Club Universitario)

De la cancha al escritorio

Es sabido que el fútbol en el Perú es el deporte más popular y el que podría permitirle a un futbolista un nivel de exposición e influencia grandes para convencer a un ciudadano por un voto. Ya sea porque fueron utilizados como ‘jales’ durante campañas políticas o porque realmente quisieron asumir los cargos, en el Perú hay una lista de exfutbolistas que aprovecharon su popularidad para convertirse en políticos. En la mayoría de casos, con la bandera del deporte como su principal diferencial.

Freddy Ternero

Sin duda, uno de los casos más recordados más emblemáticos sobre el paso de un futbolista a la política es el de Freddy Ternero. El que fuera el entrenador campeón de la Copa y Recopa Sudamericana con Cienciano, tres veces campeón con Universitario como futbolista y asistente técnico de Sergio Markarián, entre varias otras labores, tuvo un paso exitoso en la política.

Desde el año 2006, apenas a dos años de haber sido campeón de la Recopa Sudamericana, aprovechó la gran exposición mediática y decidió empezar su campaña para convertirse en alcalde del distrito de San Martín de Porres por el partido Somos Perú. Finalmente, fue elegido para ocupar dicho cargo en el periodo 2007-2010 y fue reelegido entre el 2011-2014. En las siguientes elecciones quiso intentar su tercer periodo como alcalde pero quedó en segundo lugar.

George Forsyth emitió su voto en el colegio Isabel La Católica, en el distrito de La Victoria. (Foto: Jesús Saucedo / @photogec.com) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

George Forsyth

Otro de los que tuvieron aceptación pública cuando intentaron incursionar en política fue George Forsyth. El exarquero cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima inició su carrera fuera de las canchas en el 2010 cuando ganó la postulación a ser regidor del distrito de La Victoria y luego, entre el 2011 y 2014, militó en el Partido Popular Cristiano.

En el 2014, al ser primer regidor de La Victoria, llegó a ser alcalde interino debido a que Alberto Sánchez, quien ocupaba el cargo, tenía licencia por ser candidato a la alcaldía de Lima. Ya con esa experiencia, Forsyth postuló a las elecciones municipales en el 2018 con el partido Somos Perú y fue elegido alcalde con el 30,32% de votos y su principal propuesta era luchar contra el crimen.

Una de sus acciones más recordadas fue el cierre de Gamarra para erradicar el comercio informal del emporio y su medida fue bastante polémica. Pese a que contaba con aceptación de la mayoría de los vecinos victorianos, Forsyth renunció al cargo en octubre del 2020 debido a que quería postularse a la presidencia del Perú con miras a las elecciones del 2021, pero no obtuvo el apoyo de la mayoría ni quedó en los primeros lugares. ​

Roberto Palacios

Por su parte, el ‘Chorri’ no tuvo buena suerte en sus dos intentos de incursión en la política. La primera vez se dio en el 2010 cuando intentó ser teniente alcalde de Chorrillos y no lo logró porque su candidato no ganó las elecciones.

La segunda vez fue en el 2016 cuando tentó tener una curul en el Congreso de la República. El exfutbolista rimense e ícono de la selección peruana no consiguió la cantidad de votos necesarias para poder ser congresista.

Roberto Martínez

El exfutbolista de la selección peruana y campeón con Universitario de Deportes sí alcanzó a tener paso por la política, aunque efímero. En abril del 2010 ocupó el cargo de gerente regional de la juventud en el Gobierno Regional del Callao y después, en el 2011, fue nombrado gerente general de Participación Vecinal de la Municipal Provincial del Callao.

Durante un año de algunas investigación, en abril del 2013 fue denunciado por el delito de violación del secreto de las comunicaciones y se ordenó su detención en agravio de funcionarios del Callao, pero esta fue levantada en agosto de ese mismo año.

El 9 Juzgado Penal de la Corte Superior del Callao lo busca. (Foto: USI)

Paulo Hinostroza

El ‘Churre’ Hinostroza, campeón con Alianza Lima, cumplió su deseo de entrar en política cuando ganó fue regidor municipal en la gestión de Adolfo Ocampo en el distrito de San Juan de Miraflores. Tiempo después, en el 2002, ganó las elecciones con Somos Perú y llegó a ser alcalde de ese mismo distrito durante el periodo 2003-2006.

Martín Hidalgo

Del otro lado de la moneda, el que no corrió con buena suerte fue Martín Hidalgo en su intento de ser alcalde de La Perla en el año 2014 y el partido al que representó fue Fuerza Popular. No llegó al número de votos y luego no intentó postular a otro cargo político.

Reimond Manco

En el año 2018, ‘Rei’ fue elegido como regidor de Lurín, el distrito donde pasó toda su niñez y adolescencia. Si bien durante esa etapa venía siendo volante de Unión Comercio, igual postuló junto a Rosa Torrejón al municipio distrital por el partido Restauración Nacional.

Si bien su candidata no alcanzó los votos para ser alcadeza, sí pudo ingresar a tres regidores de su partido y entre ellos se encontraba Reimond Manco.

Leao Butrón

Por su parte, el exarquero y actual trabajador de Alianza Lima, no corrió con buena suerte cuando quiso intentar ser regidor de la Municipalidad de Lima por el Partido Popular Cristiano en el año 2018. No obtuvo los votos necesarios y ese fue su único intento de incursionar en política.