Del argumento de Britos para quedarse a la advertencia de Fossati: La ‘U’ y por qué esta semana es clave para el futuro y estabilidad del club

Sin embargo, en estos días nada es color de rosa. Y es que la continuidad de Fossati no está completamente asegura. La mente detrás del tricampeonato -campeón en 2023 y 2025- tiene contrato por todo el 2026, pero fuentes confiables aseguraron a este Diario que desea esperar a la reunión para asegurar el compromiso de comandar una campaña más al equipo.

“Vamos a conversar esta semana, esperemos que todo salga bien y poder planificar la pretemporada con el equipo”, había señalado Álvaro Barco tras el partido ante Los Chankas en Andahuaylas. El mensaje es claro: aún no hay luz al final del túnel.

Este Diario conoció que Fossati está a gusto en la ‘U’, se siente querido por el hincha, pero quiere tener el poder absoluto para la conformación del plantel. “Han pasado cosas que quiero tener claras para decidir si sigo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; si no, me voy”, señaló en una entrevista exclusiva. El uruguayo fue claro.

Ese tira y afloja, esa conversación, es la que finalmente se dará en quizá la reunión más importante de la ‘U’ en los últimos años. La idea de la dirigencia es que el ‘Nonno’ siga al mando, pero tendrán que llegar a un equilibrio para empezar de la mejor manera el 2026.

“El 85% del plantel sigue y me parece que ese es el camino. Pero siempre pensando en mejorar, le puedes añadir alguna ‘fresa en la torta’, cuidando alguien que venga a sumarse al grupo y no a traer problemas”, fue otra de las frases de Fossati, un técnico que prefiere la continuidad del grupo antes que una reconstrucción que podría perjudicar la estabilidad.

Sebastián Britos en el limbo

Como señalamos el último lunes, el caso Britos es muy importante para Jorge Fossati. Para el técnico, su compatriota es pieza fundamental, por lo que uno de sus deseos es que continúe en el equipo. Sin embargo, tal como lo comentó el propio portero, no ha recibido ninguna comunicación por parte de la directiva.

En su entorno, Britos ha mostrado tristeza por la situación, sobre todo porque entiende que no hay razones futbolísticas por las que el club crema decida apartarlo. Llegó en 2024 y en estos dos años mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades en cada temporada.

Son días claves en un Universitario que esperar pasar la tormenta para empezar a negociar con los refuerzos de cara al 2026. Como señaló Fossati, “si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor”, aunque para eso debe haber sintonía entre las cabezas y eso se sabrá en la reunión.