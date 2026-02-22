Del “responsable soy yo” de Rabanal a los 45 peores minutos de la ‘U’ este 2026: Lo que no se vio del amargo empate ante Cristal en el Gallardo

Para Universitario, que arrasó el primer tiempo, empatar así sabe a cruel derrota; para Cristal, que replanteó con ímpetu el segundo tiempo, empatar así no sabe a triunfo, pero casi. Conclusión final del clásico de la fecha en la Liga 1. Un 2-2 con goles electrizantes, penales justos, intensidad y patadas en los balones divididos y un tiempo ganado por cada bando. Cremas sumaron 8 puntos en la tabla del Apertura; rimenses, en tanto llegaron a las 5 unidades.

La primera imagen de la tarde no fue una atajada ni un gol. Fue el gesto adusto de Javier Rabanal, todavía con el eco del 2-2 retumbándole en la cabeza. El técnico de Universitario de Deportes no buscó excusas. “El responsable del empate soy yo. Creo que, si le daban más tiempo, eran capaces de ganar. Acá no tengo jugadores titulares o suplentes; es responsabilidad mía que todos estén al 100% y disponibles. Los cambios disminuyeron al equipo drásticamente”, disparó en conferencia, como quien se adelanta al juicio.

El clásico moderno tuvo dos partidos en uno en el Estadio Alberto Gallardo. El primero fue un monólogo crema. El segundo, un asedio celeste que terminó por empatar lo que parecía sentenciado.

Un primer tiempo de autoridad

Universitario jugó los mejores 45 minutos de su temporada. Dominó a su antojo, con la pelota y sin ella. Cuando recuperaba, lastimaba. Cuando defendía, cerraba cada pasillo.

El 1-0 nació de un contragolpe quirúrgico: gran asistencia de Lisandro Alzugaray y definición de José Carabalí, veloz y punzante. “Esto es la ‘U’”, gritó el ecuatoriano mientras mordía el escudo del club. La Crema golpeaba donde más duele: en transición.

Luego, un penal contra Caín Fara terminó de inclinar la balanza. Alex Valera tomó la pelota con la serenidad de los que están en racha y convirtió el 2-0. Cuatro goles en cuatro fechas. El mejor arranque de año del delantero, confirmación de que atraviesa un momento fino y decisivo.

En defensa, Fara, Williams Riveros y César Inga sostuvieron el orden. En el mediocampo, Jairo Concha y Martín Pérez se agruparon con Jesús Castillo para darle pausa y sentido a cada avance. Y por el carril de Andy Polo hubo una consigna clara: impedir que Cristiano da Silva, lateral de Sporting Cristal, se proyectara con libertad. Lo lograron. Cristal fue un equipo contenido, incómodo, sin profundidad.

La reacción celeste y el punto que sabe a poco

Pero el complemento trajo otra historia, y ahí Universitario jugó los peores 45 minutos del 2026. Cristal recompuso su esquema y movió el banco con decisión: Irven Ávila, Christofer Gonzales, Luis Iberico y Leandro Sosa al campo. Más vértigo, más rebeldía.

La ‘U’ tuvo la sentencia en los pies del Tunche Rivera, pero el mano a mano se fue diluyendo en la tarde limeña. Era el terce gol crema y el cierre. No fue.

A partir de allí, el partido se inclinó. Leandro Sosa se convirtió en el revulsivo que su equipo necesitaba y marcó el 2-1 que encendió el Gallardo. La ‘U’ retrocedió metros sin que nadie lo ordenara. O, como diría luego Rabanal: “No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos”.

El empate llegó tras una falta de Ancajima contra Távara. Penal sancionado por el árbitro Edwin Ordóñez. Yoshimar Yotún asumió la responsabilidad y decretó el 2-2 final. Golpe anímico y reparto de puntos.

Los cambios y la autocrítica

Si el primer tiempo fue una obra colectiva, el segundo dejó grietas individuales. Los suplentes de Universitario no estuvieron a la altura. El Tunche falló la ocasión más clara. Jorge Murrugarra se mostró desorientado. Hugo Ancajima no resolvió en la banda. Edison Flores terminó marcando en el carril izquierdo tras la lesión de Carabalí, más por necesidad que por plan.

Rabanal fue más allá en su diagnóstico: “El equipo está muy hecho a esos tres centrales y allí entra Ancajima, ya que a Concha no le daba para defender. Debimos tener más posibilidades para salir a la contra, pero hemos intentado la solución que todos entendíamos para defender el arco y, al final, hicimos todo al revés”.

El detalle final también suma en la evaluación: Universitario utilizó sus tres ventanas de cambios, pero realizó solo cuatro modificaciones cuando el reglamento permite cinco. Un movimiento menos en un partido que pedía aire fresco.

Así, la ‘U’ dejó escapar dos puntos que parecían seguros. Dominó, golpeó y convenció en el arranque. Luego dudó, retrocedió y pagó. En el Gallardo, la lección fue clara: en la Liga 1, 45 minutos no bastan. Y a veces, el mayor reproche nace desde el propio banco de suplentes.

