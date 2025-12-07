Universitario de Deportes y Alianza Lima se ven las caras por la primera final de la Liga Femenina en el estadio Alejandro Villanueva, este domingo 7 de diciembre.

No obstante, instantes previos al pitazo inicial, el conjunto ‘crema’ publicó un comunicado en sus redes sociales, en donde denunció irregularidades.

“Durante la reunión técnica previa al partido de ida de la final de fútbol femenino a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva (...) se nos informó una decisión irregular y sin sustento reglamentario”, inició el comunicado.

La institución ‘crema’ criticó la decisión del club rival “pese a vulnerar el Reglamento”.

“Los representantes de Alianza Lima comunicaron que no podrían garantizar la seguridad, la integridad, ni ubicación para la delegación de Universitario, liderada por nuestro administrador provisional. Por tal motivo, llama la atención que esta posición no haya sido cuestionada por la Liga Femenina”, continúa.

“Universitario de Deportes rechaza esta medida arbitraria y alerta alas autoridades del sistema deportivo y a la opinión pública sobre el grave precedente que se pretende instalar en una disciplina”, agrega.

Por último, recordaron que Campo Mar fue sancionada por un suceso similar.

“Resulta preocupante que, en esta ocasión, la Liga Femenina guarde silencio ante esta decisión que, como repetimos, vulnera los derechos de nuestra delegación”, finalizó.