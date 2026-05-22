En Universitario buscan bajar la tensión alrededor de José Rivera. Luego de la polémica que protagonizó el delantero tras la derrota ante Atlético Grau, el administrador crema Franco Velazco salió públicamente a aclarar la situación del atacante y dejó en claro que el tema ya quedó resuelto dentro de la institución.

“El tema ya está cerrado”, señaló Velazco al ser consultado sobre el popular ‘Tunche’, quien semanas atrás fue separado temporalmente del plantel tras lanzar y patear la camiseta de Universitario en un momento de frustración. El directivo explicó que el club ya tomó las medidas correspondientes y que administrativamente no existe ningún tema pendiente con el jugador.

Velazco también remarcó que cualquier decisión futbolística quedará exclusivamente en manos de Héctor Cúper. “Ahora dependerá del comando técnico”, sostuvo el administrador crema, dejando abierta la posibilidad de que Rivera vuelva a ser considerado próximamente en las convocatorias del equipo principal.

🎙 Franco Velazco, administrador de Universitario: “En Universitario es importante siempre ganar, salir con esa consigna y buscar los resultados. Esta vez nos toca cerrar la participación en Libertadores con un triunfo, clasificar a octavos de final y, luego, de cara al Clausura,… pic.twitter.com/MCEDlIVX3E — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 22, 2026

El caso del atacante generó una fuerte reacción entre los hinchas cremas, quienes cuestionaron su actitud luego de la derrota frente a Atlético Grau. A raíz de ello, Universitario abrió un proceso disciplinario interno y apartó momentáneamente al futbolista de los entrenamientos del primer equipo.

Ahora, con la llegada de Héctor Cúper, en Ate esperan enfocarse nuevamente en lo deportivo. Universitario afronta una etapa decisiva de la temporada entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, mientras el nuevo comando técnico empieza a tomar decisiones importantes dentro del plantel crema.