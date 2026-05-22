Resumen

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“Es un tema cerrado, dependerá de Cúper”: La contundente respuesta de Franco Velazco al caso José Rivera. | Foto: Universitario
“Es un tema cerrado, dependerá de Cúper”: La contundente respuesta de Franco Velazco al caso José Rivera. | Foto: Universitario
/ JAIRO DIAZ
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En Universitario buscan bajar la tensión alrededor de José Rivera. Luego de la polémica que protagonizó el delantero tras la derrota ante Atlético Grau, el administrador crema Franco Velazco salió públicamente a aclarar la situación del atacante y dejó en claro que el tema ya quedó resuelto dentro de la institución.

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