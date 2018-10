Universitario de Deportes publicó un comunicado para anunciar el último del reporte sobre la venta de entradas para el duelo contra Unión Comercio a jugarse este sábado (8:00 p.m.) en el Estadio Nacional.

Ante la demanda de los fanáticos merengues, la administración del club informó que en las próximas horas pondrán a la venta boletos para la tribuna sur, inicialmente inhabilitada para el encuentro del fin de semana.

"En las próximas horas el club saldrá a la venta con la tribuna sur dado que ya hemos cumplido con la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos", se lee en la nota.



Universitario de Deportes cumplió su castigo de jugar sin tribunas populares en calidad de local durante el choque contra Sport Huancayo que también se disputó en el Estadio Nacional y terminó con triunfo merengue.

La Administración, por otro lado, pidió a todos los hinchas a tener un comportamiento ejemplar para que club no sea castigado nuevamente. "Invocamos a toda nuestra hinchada a no incurrir en actos violentos y demostrar que no solo es la mejor, sino que se comportará a la altura de esta gran fiesta de fútbol".

Universitario de Deportes agotó todas las entradas de las tribunas norte y oriente para medirse a Unión Comercio. Aún estás disponibles los tickets para la occidente, a la esperas de las que saldrán para sur.

LEE TAMBIÉN...