Universitario de Deportes: ¿Por qué Alejandro Hohberg fichó por los cremas?; por Juan Miguel Jugo

Es sin duda la mayor sorpresa en el mercado de pases del fútbol peruano hasta el momento, por la forma en que se dio. Ningún rumor ni trascendente, ni mucho menos mensajes en redes sociales afirmando la llegada de Alejandro Hohberg a Universitario de Deportes. Nadie imaginó que podría comandar el ataque crema junto a Alberto Quintero y Germán Dennis, para formar un tridente ofensivo interesante para el fútbol peruano.

Esta noticia ha tomado “fríos” a los hinchas de Alianza Lima, sobre todo por lo que significó Hohberg en la temporada pasada. No solo fue su goleador, sino también una de las piezas más importantes para conseguir resultados favorables. De 44 partidos jugados en 38 fue titular. Fue el goleador íntimo con 11 anotaciones.

Sin embargo, es preciso analizar las razones de la salida de un jugador valioso para Alianza, que no se va a cualquier equipo, sino al clásico rival.

¿Por qué Hohberg fichó por Universitario?

- Le trajeron reemplazos en Alianza

Alianza Lima es el club que más refuerzos viene presentando desde que culminó el torneo descentralizado. La dirigencia ha sumado siete jugadores y resaltan nombres como el de José Manzaneda y Joazinho Arroé, ambos extremos, sean por derecha o izquierda, que pueden cumplir la función de Hohberg. Ello le generaría competencia y no aseguraría su titularidad. Recordemos que en la ‘Era Bengoechea’, Alejandro era pieza fundamental en el esquema, por su explosividad y buen remate de media distancia.

- No llegó a un acuerdo con la dirigencia

Al culminar las fiestas de fin de año, el futbolista regresó a nuestra capital y mencionó no haberse comunicado con la dirigencia íntima. Es posible que el volante no haya aceptado la oferta económica del club y preferido escuchar otras ofertas. Se mencionó mucho el acercamiento de Real Garcilaso, pero Hohberg eligió a Universitario, un club grande, de Lima y con vitrina para poder llegar a la selección.

- Necesita ser titular para poder ser convocado en la selección

En Universitario no tendrá competencia por su zona, a menos que Nicolás Córdova coloque en algunos partidos a Pablo Lavandeira por los extremos. Ello le permitirá tener los minutos que tuvo en Alianza y ser protagonista. Él puede cumplir la función de falso ‘9’ e incluso por qué no jugar al lado de Germán Dennis. Es un jugador muy útil para el esquema crema, porque como es conocido no se tiene una plantilla amplia como en Alianza.

Si llega a tener buenos partidos, podría incluso ser tomado en cuenta para la selección, la cual necesita buscar nuevas alternativas.