Nicolás Córdova: “Ese clásico se debió haber suspendido”

El estratega de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, dijo que “en condiciones normales, en cualquier parte del mundo, el clásico se debió haber suspendido”, en relación a las agresiones que sufrió desde las gradas del estadio de Alianza Lima. El entrenador chileno también explicó por qué cruzó la cancha de Matute al ser expulsado.

Alianza vs. Universitario: Hohberg y el momento en que sufrió una agresión con una bola de goma | VIDEO. (Video: Gol Perú / Foto: Captura de pantalla)

"Supe que se me criticó mucho por cruzar el campo por la mitad. Se me sugirió ir a la tribuna y yo no sé qué hubiese sucedido si iba a la tribuna. Y se me sugirió pasar por el costado de la cancha y tampoco sé que hubiese pasado. (...) Es lamentable porque en condiciones normales, en cualquier parte ese Clásico se debió haber suspendido", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Nicolás Córdova dirigiéndose al vestuario en Matute. Muy mal la gente 👇🏻 pic.twitter.com/KYYJw0TDYt — Ana Lucía Rodríguez (@analuciarf) 16 de abril de 2019

Sobre las botellas que hinchas blanquiazules arrojaron hacia él y el objeto azul que le cayó en la cara a Alejandro Hohberg, Córdova señaló: "Son cosas que tienen que ver con la sociedad, más que con un equipo de fútbol. No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza porque sería muy injusto. Por cinco botellas (que le arrojaron) no puedo juzgar a una hinchada ni al club. Son gente que no entiende que esto es deporte y que no entiende el contexto".

"Queremos llegar de la mejor manera para afrontar un partido que va a ser distinto, pero muy complicado. Boys viene un inicio muy difícil y tiene un juego interesante", añadió el DT chileno respecto al próximo partido en la Liga 1.

Por otro lado, Córdova recibió dos fechas de suspensión, precisamente, por "ingresar sin autorización al terreno de juego" y "por reiterar en el ingresó tardío del equipo al campo de juego en el segundo tiempo" en el clásico entre Universitario y Alianza. Desde la tienda merengue informan que se analiza apelar a esta decisión de la Comisión de Justicia de la FPF.