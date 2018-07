Este fin de semana, en el reinicio del Torneo Apertura, los hinchas de Universitario de Deportes podrán ver a su equipo bajo el mando del técnico Nicolás Córdova. A días del partido contra Sport Huancayo, el venezolano Arquímedes Figuera se refirió al trabajo del entrenador chileno.

El volante de Universitario de Deportes dijo que con la llegada de Nicolás Córdova "no han cambiado muchas cosas" en comparación a la forma de trabajar del chileno con Pedro Troglio, quien renunció al cargo antes de que comience el Mundial Rusia 2018.

"En líneas generales, son bastante parecidos -dijo Arquímedes Figuera en conferencia de prensa este martes- pero hay cosas que no trabajamos con el 'profe' Pedro", señaló el volante venezolano que cumple su segunda temporada con los merengues.

Pero eso no fue todo. Arquímedes Figuera reveló que Nicolás Córdova "nos da mucha libertad de jugar" y eso se verá ante Sport Huancayo. Aunque la mayor diferencia entre uno y otro está en que "ahora ya no hay tanta presión: Cuando no tengamos la pelota hay que correr un poco hacia atrás. Son detalles que nos van a hacer bastante bien", indicó.

Para Arquímedes Figuera, el objetivo de Universitario de Deportes no puede cambiar después del Mundial, "Tenemos que seguir pensando en salir de la posición incómoda en la que estamos y las cosas buenas que vengan después, bienvenidas sean".