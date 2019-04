De Bentín al Monumental, el salto que llevó a Enmanuel Paucar a soñar en grande

Universitario vive un feliz presente tras ganar en Matute luego de tres años. El equipo crema, comandado técnicamente por Nicolás Córdova, se plantó con mucho carácter en el recinto íntimo para conseguir tres puntos que podrían ser claves a fin de año. Uno de los jugadores más regulares en esta temporada es Enmanuel Paucar. El volante de 22 años conversó sobre su inicio en Esther Grande de Bentín, su presente crema y sus anhelos a futuro.

Enmanuel Paucar disputó el clásico que ganó Universitario por 3-2 a Alianza Lima en Matute. | Foto: Daniel Apuy/GEC

-¿Cómo iniciaste en el fútbol?

En el 2007 concretamente. Mi papá sabía que me divertía jugar, aprovechó en llevarme a la academia de Esther Grande de Bentín por todo el verano. Luego de culminar el periodo, ellos me invitaron a formar parte de la escuela competitiva y luego me quedé. Tras ello me dediqué al fútbol.

-¿Qué significa Bentín en tu vida?

Es muy importante. Cuando entré no sabía lo que venía, pero me tocaron buenos profesores y grandes compañeros que me encaminaron en el fútbol. Les guardo mucho cariño.

-¿Algún profesor que haya marcado tu vida?

He tenido grandes entrenadores, pero sin dudas Paul Cominges fue determinante. Siempre nos inculcaba el sentido amateur, el amor por el juego. Había que ser responsables sin perder la esencia del deporte, sin dejar de lado el sentido lúdico.

-¿El sentido amateur se mantiene hasta hoy?

Sí, es algo que no va a cambiar jamás. Pese a que todos los años cambiaba de categoría y de entrenadores, nunca he dejado de lado ese sentimiento. Disfruto mucho jugar al fútbol. Ganar es importante pero no es todo, el sentido de juego es superior. Si bien es mi trabajo, antes que ello es una pasión. Me gusta entrenar, levantarme temprano, concentrar y todo lo que engloba este deporte.

-¿Hubo algún año bisagra?

Cuando tenía 14 años. Soy categoría 96, era convocable para el Sudamericano Sub 15 de Uruguay. Ser llamado para ese campeonato fue muy gratificante. Ahí me di cuenta que estaba por el camino correcto y pude cumplir un sueño, entrenar en La Videna y defender a mi país. Ha sido de lo mejor que me ha pasado en el fútbol.

-¿Cuál fue la principal traba que tuviste desde ese entonces hasta llegar a la U?

Recuerdo mucho el proceso para la Sub 20 de Víctor Rivera. La mayoría del universo convocable jugaba en el Torneo de Promoción y Reserva, yo estaba en Bentín y competía los lunes. Sin embargo, la selección también entrenaba ese día, estuve mucho tiempo sin competencia. Me frustró mucho, pero con perseverancia pude superar ese mal momento.

-Luego llegó Universitario…

Sí, jugando para Bentín, en un partido contra la sub 18 del club crema me vieron por primera vez. La directiva conversó con EGB y me invitaron a entrenar. Luego quedé en la reserva, pienso que fue el cambio que necesitaba. Alterné entrenamientos con el primer equipo, eso me ayudó a ser convocado para el Sudamericano Sub 20.

-¿Crees que estás bien formado en menores?

Estoy convencido que recibí la mejor formación en el país. Estoy muy agradecido por todo el proceso que tuve que pasar, tanto lo bueno como lo malo. He crecido como jugador y como persona, algo muy importante.

-¿El 2015 fue tu mejor año?

Un año especial. Campeón con la reserva, el debut en la Primera División, momentos claves en mi carrera. El profesor Luis Fernando Suárez confió en mí en julio, derrota 4-2 frente a la UCV en Trujillo. Fue algo sorprendente para mí, además que lo hice como titular, una experiencia motivadora.

Enmanuel Paucar debutó en Universitario en 2015, bajo la dirección técnica de San Lorenzo. | Foto: GEC

-¿Qué representa Carlos Silvestri para ti?

Un formador. Siempre me dio la confianza desde que me integré al club. No me hizo sentir tanto el cambio de menores a reserva, me trató bien. Me explicó la idea de juego y me hizo sentir capacitado para jugar en un club tan grande como lo es Universitario.

-¿Cuál es tu posición ideal?

Mi posición inicial fue volante de contención o ancla. Por circunstancias fui avanzando en la cancha, un volante mixto. Hoy he aprendido a jugar como volante interior y me siento muy cómodo. La marca no me fastidia y generar juego es un plus.

-¿Qué es lo que más entrenas?

Mi perfil izquierdo. Doy mucha ventaja en ese aspecto. El año pasado me tocó jugar mucho de interior por ese lado, siempre me quedaba el balón para rematar, centrar o pasar con mi pie menos hábil. Estoy trabajando en eso. Otro aspecto es el perfil para recibir. Desde joven me dijeron los entrenadores que cambie esa costumbre de recepcionar de espalda porque si me marcan entre dos me complican y perjudico al equipo. He cambiado ese aspecto, entreno mucho recibir de frente para ganar segundos en ese sector del campo.

¡Clásico crema! Universitario venció 3-2 a Alianza Lima en Matute por la novena jornada de la Liga 1 | Foto: GEC/Video: Captura

-Tienes bien interiorizada la cultura de trabajo…

Sí, he visto grandes talentos que no eran constantes y uno va aprendiendo de eso. Día a día quiero superarme. No por tener continuidad ya soy bueno, todos los días quiero mejorar los aspectos de mi juego. No quiero esperar a que lleguen malos momentos para comenzar con el entrenamiento extra.

-¿El trabajo constante termina siendo una ventaja diferencial?

De todas maneras. Desde joven recibí el apoyo necesario de mis papás, mis amigos y los entrenadores para concentrarme al 100% en el fútbol. Sé que hay jugadores más talentosos pero entrenarme bien y ser responsable me han llevado a tener el presente que tengo. Eso compensa el déficit en la habilidad. Intentar perfeccionar la técnica es clave para obtener mejores resultados.

-¿Cómo ves tus errores?

Suelo ver mis partidos. La agencia que me representa me manda un compacto con mis jugadas para mejorar. A veces dentro del campo piensas que decidiste bien pero la imagen no miente. El club también trabaja con el GPS, los lunes pasan los informes y uno va viendo el recorrido y la intensidad que tiene para jugar.

"Sueño con ser campeón nacional con Universitario en 2019", afirmó. | Foto: César Campos/GEC

-¿Estás conforme con tu ritmo?

Podría dar más. Estoy camino a encontrar ese rendimiento óptimo que anhelo. Han depositado mucha confianza en mí, eso es lindo para uno, pero no me duermo. Quiero hacerlo cada vez mejor, puedo mostrar una mejor versión de mí.

-¿Cómo trabajas el tema mental?

Desde el año pasado venimos trabajando con un coach en Universitario. Nos ha ayudado mucho, sobre todo en la etapa final del año pasado, con el tema del descenso. Fue bastante duro, el club no está acostumbrado a ese escenario. Incómodo, presionado, nervioso; felizmente conseguimos revertirlo con apoyo del público, con todos los estadios llenos y el aliento que nos brindaron.

-¿Eres consciente de la magnitud del club en el que estás?

Sí, todos en Universitario somos conscientes de la grandeza del club. Sabemos del fervor de los hinchas, ahí te das cuenta que uno está en un equipo enorme. No todos tenemos la oportunidad de jugar aquí, espero no dejar pasar la oportunidad de quedar en la historia del equipo. Lo que me parece increíble es la facilidad con la que se enamoran los extranjeros de la U, mira a Germán (Denis), que ha pasado por clubes mundiales y hoy es un hincha más.

-¿Para qué está Universitario en el 2019?

Apuntamos al campeonato nacional. Yo llego a la U en el 2014, justo un año después del último título del club. Si bien he ganado en reserva y un Torneo Apertura, sueño con salir campeón con el club en esta temporada. Estamos yendo por buen camino, de eso no tengo duda.

-¿Una característica del equipo?

Unión. Eso no ha cambiado desde el año pasado. Titulares, suplentes e incluso los que no salen en lista. Todos empujamos hacia el mismo lugar, apoyamos las decisiones del comando técnico. No hay caras largas ni cosas por el estilo. Nos llevamos bien con el entrenador, sabemos su idea de juego y estamos buscando llevarlo a conseguir buenos resultados.

-¿Cómo te ves en un futuro cercano?

Mucho más maduro y con minutos de juego en un club grande. Me veo campeón con la U. Asimismo, me siento maduro para emigrar a una liga más competitiva, crecer como futbolista. Y el sueño siempre será vestir la camiseta de la selección peruana mayor.