Universitario: Roberto Chale explicó por qué a Córdova le va mal en la 'U'

Roberto Chale y Universitario siempre han mantenido un vínculo afectivo muy fuerte. El ex estratega de los cremas se presenta como una posibilidad ante la eventual destitución de Nicolás Córdova. Ante semejante coyuntura, el ex mundialista con la selección peruana respondió; sin embargo, no quedó muy clara su posición.

En el programa 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación, el ex entrenador de Universitario expresó lo siguiente.

"¿Si estoy dispuesto a dirigir a Universitario? Si contesto que sí, después van a decir que me estoy regalando con lazo y todo. La verdad que la 'U' tiene un equipo con magníficos jugadores pero no han repetido un once y eso es dar mucha ventaja, hay que ser decididos", expresó.

Luego añadió: "Si tú sabes de fútbol, el enfoque que tienes de primera vista es una ventaja y eso es lo que tiene que tener un entrenador. Córdova puede estar capacitado para dirigir a la 'U' pero no tiene conocimiento del mundo peruano. Ahora los partidos que vienen son bien difíciles y bravos porque los equipos de media tabla luchan por agarrar un campeonato internacional".

Cabe recordar que Universitario se encuentra en zona de descenso, en el puesto 15, con 35 unidades en la tabla acumulada. Se encuentran a 3 unidades de Unión Comercio, último equipo que estaría salvando la categoría.