El conjunto ‘crema’ agradeció a la CONMEBOL por la elección del Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores 2025.
El conjunto ‘crema’ agradeció a la CONMEBOL por la elección del Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores 2025.
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes informó que el Estadio Monumental fue designado como sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, a través de un comunicado en su página oficial.

MIRA | El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal

La institución ‘crema’ destacó la elección y reafirmó su compromiso, junto con la CONMEBOL, "con el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano".

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Nuestro club agradece a la CONMEBOL por la confianza depositada en nuestra institución y en el Perú. Esta designación representa no solo un reconocimiento a nuestro estadio y su infraestructura, sino también una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo“, menciona el comunicado.

**************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC