Universitario de Deportes informó que el Estadio Monumental fue designado como sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, a través de un comunicado en su página oficial.
MIRA | El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
La institución ‘crema’ destacó la elección y reafirmó su compromiso, junto con la CONMEBOL, "con el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano".
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Nuestro club agradece a la CONMEBOL por la confianza depositada en nuestra institución y en el Perú. Esta designación representa no solo un reconocimiento a nuestro estadio y su infraestructura, sino también una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo“, menciona el comunicado.
**************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC