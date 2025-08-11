Universitario de Deportes informó que el Estadio Monumental fue designado como sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, a través de un comunicado en su página oficial.

La institución ‘crema’ destacó la elección y reafirmó su compromiso, junto con la CONMEBOL, "con el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano".

“Nuestro club agradece a la CONMEBOL por la confianza depositada en nuestra institución y en el Perú. Esta designación representa no solo un reconocimiento a nuestro estadio y su infraestructura, sino también una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo“, menciona el comunicado.

