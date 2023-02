Matías Di Benedetto se pronunció tras su expulsión en el partido frente a Carlos Mannucci, realizado este domingo 26 de febrero del 2023. El defensa no dejó para la oportunidad para aclarar algunos puntos y declaró que el árbitro Bruno Pérez cometió un grave error al equivocarlo con otro jugador y ponerle la primera tarjeta amarilla de la noche.

El futbolista argentino comentó a su arribo a Lima: “Estoy muy decepcionado y tengo ganas de hablar solo por la irresponsabilidad que cometió el árbitro en el partido en Trujillo. Y es que él se equivoca en sacarme la primera tarjeta amarilla, porque se confunde con otro compañero y luego ni si quiera sabe que ya tenía una amarilla y me saca una segunda sin merecerla”.

El defensa de Universitario añadió enfurecido que esta simple acción habría dificultado más el trabajo suyo y el del equipo perjudicándolos y poniendo las condiciones aún más difíciles.

“...me voy caliente porque nos condicionó un trabajo de toda la semana. Veníamos de una derrota dura en el Clásico y ahora suceden estas cosas que todo pone cuesta arriba. Realmente estoy muy caliente y espero que el árbitro admita su error y se tomen medidas porque lo que hizo no solo me perjudicó a mi sino a todo el equipo” declaró el argentino.

Matías Di Benedetto lamentó su expulsión con Universitario (Foto: GEC)

Asimismo, Di Benedetto calificó el error de infantil y recalcó la gravedad del asunto al tener en cuenta cuanto los perjudicó haber jugado con uno menos en la cancha. Finalmente, el defensa puntualizó: “Yo lo único que le dije es que no pueden pasar estas cosas en un torneo profesional y que esté más concentrado porque no puede cometer errores tan infantiles. Y es que un árbitro no puede confundirse al momento de sacar una tarjeta amarilla, eso no puede darse en el fútbol profesional”.

Matías Di Benedetto finalizó sus declaraciones a la prensa indicando que Universitario tras la derrota del Clásico y frente a Carlos Mannucci, tiene todo cuesta arriba y ya no tienen margen de error, sin embargo; espera que los árbitros cumplan bien con su trabajo en la liga profesional.