Universitario de Deportes sigue en camino firme hacia el tricampeonato. Este domingo obtuvo una nueva victoria por 3-0 sobre Juan Pablo II y es líder en solitario del Torneo Clausura.

Diego Churín arrancó de titular y festejó un nuevo gol con la camiseta ‘crema’. Tras el duelo dejó en claro ante la prensa su rol en el club ‘merengue’.

“Cada uno tiene un rol. Hoy me toca la misión difícil de ser el suplente del mejor delantero del fútbol peruano”, reveló refriéndose a Álex Valera

“Desde que empezó el año el equipo fue de menor a mayor, fue creciendo en un montón de facetas, una de ellas es la madurez. Tanto yo como mis compañeros nos entregamos a la idea que quiere el ‘profe’ (Fossati)”, destacó.