Universitario de Deportes va con paso firme rumbo al tricampeonato. Aún faltan cinco partidos, pero ya se encumbra como el principal favorito para quedarse con el Torneo Clausura. El domingo venció a Juan Pablo II, en un duelo donde Diego Churín volvió a marcar.

El delantero argentino no ha logrado cumplir las expectativas del hincha ‘crema’, pero su estadística goleadora supera a uno de los pesos pesados: Edison Flores.

‘Orejas’ viene encajando su peor temporada desde su regreso a la ‘U’.

Churín y Flores han marcado la mima cantidad de goles (5) entre Liga 1 y Copa Libertadores. No obstante, el argentino solo ha jugado 803 minutos, mientras que el peruano, 1903′.

En ese contexto, Churín marca un gol cada 160 minutos, y Flores lo hace cada 380 minutos. Una estadística que más que alabar al argentino, revela el rendimiento del mundialista con la selección peruana.

