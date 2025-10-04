Diego Guastavino: “Estoy seguro que Ruidíaz volverá a la U, hay que tener paciencia en las oportunidades que les llega a jugadores de su clase”

Diego Guastavino es de esos jugadores que dejaron algo más que estadísticas en el fútbol peruano. Su derecha precisa, la pausa en el momento justo y ese instinto para aparecer en partidos decisivos hicieron que los hinchas lo guarden en la memoria como un futbolista distinto. Llegó sin ruidos, pero se fue entre aplausos.

En Universitario, sobre todo, se transformó en un nombre propio de tardes memorables, con goles que todavía se repiten en las tribunas y en la conversación de los hinchas. Hoy, tras anunciar su retiro del fútbol, el uruguayo repasa lo vivido en el Perú, el cariño que se llevó de la gente y lo que significó defender la camiseta crema.

Diego, ¿cómo ves a Universitario en este 2025? ¿Consideras que el tricampeonato ya es prácticamente un hecho?

Realmente a Universitario este año se le ve muy bien, obviamente con muchas posibilidades de conseguir el título nuevamente. Hay una estructura atrás que realmente potencia y ayuda al equipo a poder lograrlo. Creo que es otro Universitario al que yo estuve. Ha crecido mucho el club, no solo en sus resultados sino en su estructura que es muy buena y apunta al profesionalismo, eso me pone contento. Espero que realmente lo mantengan y lo mejore.

¿Qué significa para ti haber marcado goles tan importantes en la temporada 2013?

Tuve la fortuna de hacer goles, que marcaron el camino, que fueron importantes para ese año. La gente lo recuerda, pero yo de manera particular, disfruté mucho lo que fue el Apertura del 2016, que fue muy bueno a nivel colectivo e individual. Volver al club después de ser campeón, sentí una sinergía con la gente al igual que mis compañeros que realmente hicimos un gran torneo, lamentablemente, después no se pudo sostener y se nos escapó el título. Pero si disfruté mucho ese año.

¿Y qué significa haber jugador en la U?

La U para mí significa un antes y un después en mi vida. Es el lugar donde confirmé lo que el fútbol puede generar identidad, pasión y un sentido de pertenencia que va más allá de los títulos. Jugar en la U me marcó no solo como futbolista, sino como persona, porque entendí lo que es representar a millones y sentir esa exigencia cada fin de semana. Por eso, para mí la U no es solo un club es una forma de vivir el fútbol con ambición, responsabilidad y grandeza. Y ese mismo espíritu es el que quiero transmitir como si llegara al club.

Hace poco anunciaste tu retiro de las canchas, ¿cómo llevas este nuevo capítulo de tu vida?

Sí, hace un par de meses que lo venía pensando y masticando la decisión. Estos últimos años venía jugando muy poco y quería darle un cierre a mi carrera distinto, jugando y teniendo otro protaginismo. Bueno, se dio, jugué, disfruté hacer goles y estar dentro de una cancha y era el momento adecuado para retirarme. Obviamente duele, por el fútbol es algo que amo e hice toda mi vida, con mucha pasión, dedicación y compromiso. Pero que se terminé cuesta aceptarlo; sin embargo era el momento para hacerlo.

¿Planeas seguir ligado al fútbol. quizás en la parte técnica o formativa?

De a poco iré visualizándome para más adelante seguir vinculado al fútbol desde la parte técnica que es algo que me gusta, apasiona y le he encontrado sentido y seguir involucrado en ayudar a jugadores toda la experiencia que he tenido. Eso me mueve, así que es eso lo que voy a apuntar, obviamente lleva una preparación. un tiempo. experiencia, y absolver los conocimientos que me han dejado los entrenadores,pero ahora necesito descansar un poco la cabeza y visualizarme para el próximo año. Este año soy entrenador de una sub-14 de un equipo de Segunda División que me ha ayudado mucho a verme desde ese rol. Asi que ser entrenador es algo que me encanta. Ese va a ser mi camino, obiviamente, no es lo mismo que ser jugador de fútbol, pero si seguiré ligado a transmitir a adolescentes mis vivencias y acompañarlo en este camino.

¿Crees que más allá de polemicas actuales, Raúl debería seguir teniendo un lugar en la memoria del hincha y club Universitario de Deportes?

Raúl es un jugador que ha sido compañero y hemos sabido defender juntos lo que es la camiseta de Universitario de Deportes. Hemos salido campeones, sé lo que representa para el club, y estoy seguro que de parte de él había un deseo por volver al club. No se dio, pero seguramente se dará más adelante. Estoy seguro que volverá a la U y obviamente de mi parte desearle lo mejor. A veces hay que tener paciencia en los procesos y las oportunidades, que a esa clase de jugadores como Raúl les llega, porque generan todo eso para que se den esas posibilidades. Siendo un jugador referente y tan identificado en la U y por eso es fundamental tenerlo en el equipo y una institución tan grande como Universitario.

¿Te gustaría volver a la U desde un rol de entrenador formativo?

Sí, sin dudas me encantaría volver desde el rol de entrenador. Es mi propósito y estoy trabajando para construir la carrera que me permita lograrlo.

Si Universitario logra el tricampeonato, ¿cuál debería ser el siguiente objetivo para consolidarse como un club aún más grande?

Conozco lo que significa la U y lo que representa en el continente, y volver para aportar desde afuera de la cancha sería un desafío enorme y motivador. En cuanto al tricampeonato, creo que además de ese objetivo inmediato, la U debe apuntar a consolidarse como protagonista internacional. No solo ganar a nivel local, sino competir de igual a igual en torneos continentales. Para eso se necesita un equipo valiente, ambicioso y con una identidad clara de juego, que transmita lo que es el club dentro y fuera de la cancha.

