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Resumen

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Universitario recibe a Melgar con una duda que marcará el inicio de la segunda etapa de Fabián Bustos: quién defenderá el arco crema en los siete partidos que restan del Clausura. | Foto: Universitario de Deportes
Universitario recibe a Melgar con una duda que marcará el inicio de la segunda etapa de Fabián Bustos: quién defenderá el arco crema en los siete partidos que restan del Clausura. | Foto: Universitario de Deportes
Por Jasson Curi Chang

Fabián Bustos lleva más de una semana de regreso en Universitario y el primer examen de su segunda etapa llega con una pregunta que no admite demasiadas vueltas: quién será el arquero titular ante Melgar. Miguel Ángel Vargas ha trabajado desde el inicio con el nuevo técnico; Diego Romero volvió el jueves, después de la gira de la selección peruana por Norteamérica. Con siete fechas por delante en el Clausura, el puesto del ‘1’ es la primera decisión que Bustos debe resolver.

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