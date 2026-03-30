Por Jasson Curi Chang

Edison Flores habla, explica, respalda. En la semana sin fútbol local de la Liga 1 por la fecha FIFA, el ‘Orejas’ eligió los micrófonos para contar lo que dentro del campo aún no logra decir con la pelota. Se sentó en programas de streaming, dejó reflexiones sobre la interna de Universitario de Deportes y, sobre todo, defendió la idea de su técnico.

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