Carlos Gruezo, que disputó dos mundiales con su selección, vio el partido de Universitario en uno de los palcos del Monumental. (Foto: Getty Images)
Carlos Gruezo, que disputó dos mundiales con su selección, vio el partido de Universitario en uno de los palcos del Monumental. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes podría estar dando los primeros pasos para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027. Durante el partido ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, la transmisión de L1 MAX informó que el mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo se encontraba en el palco presidencial del Estadio Monumental acompañado de su representante.

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