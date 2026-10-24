Universitario de Deportes podría estar dando los primeros pasos para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027. Durante el partido ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, la transmisión de L1 MAX informó que el mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo se encontraba en el palco presidencial del Estadio Monumental acompañado de su representante.

La presencia del futbolista de 31 años en el recinto crema alimenta las versiones sobre su posible llegada a Ate. Según información difundida desde Ecuador, Gruezo es uno de los nombres que interesan a Fabián Bustos para fortalecer el mediocampo del equipo con miras a la próxima campaña. El entrenador argentino conoce al volante y habría solicitado su incorporación.

🎙️@Gustavo_p4: "En el palco presidencial del Monumetal está Carlos Grueso junto a su representante. Todo hace señalar que será jugador de la 'U' el próximo año". #Universitario 0-0 #JuanPabloII 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/HL5jT20eLS #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX — L1MAX (@L1MAX_) October 25, 2026

Gruezo quedó libre tras rescindir su contrato con Santos Laguna de México en septiembre, por lo que podría negociar directamente con cualquier club interesado en sus servicios. El ecuatoriano cuenta con experiencia internacional y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, además de jugar en equipos como Stuttgart y Augsburgo de Alemania.

Sin embargo, su llegada a Universitario todavía no está cerrada. En L1 MAX señalaron que, por ahora, no hay un acuerdo y que el interés responde al gusto de Bustos por el jugador. Además, el volante también habría despertado el interés de Junior de Barranquilla. Mientras la ‘U’ continúa su lucha por el Torneo Clausura, la dirigencia ya empieza a mirar alternativas para la temporada 2027.