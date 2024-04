Pérez Guedes sigue en racha y anota el golazo de la noche; Flores, Valera por dos, Dorregaray y Olivares arreglan al fin cuentas frente al arco, pero la figura de la cancha, del año centenario, de este abril que se va tras 7 partidos seguidos es él. A 100 kilómetros por hora, galopando por oriente baja o aplanando desde occidente, Andy Polo nos regaló otra exhibición de su mejor nivel: 4 asistencias en el 6-0 de Universitario sobre Comerciantes Unidos. El liderazgo momentáneo en la Liga 1 Te Apuesto con 33 puntos a la espera del Cristal vs Vallejo de hoy es una caricia al orgullo golpeado en la derrota copera en Brasil.

La goleada crema es la mejor siglo XXI, superando a los 5-0 sobre Unión Huaral (2006), Cienciano 2011) y Deportivo Municipal (2020). Además, fue una noche para que la línea ofensiva de Universitario anote por primera vez todos a la vez en el 2024. Con el Tunche Rivera (3 goles) fuera por lesión, ahora todos al menos suman una anotación en la Liga 1 Te Apuesto: Valera (5), Dorregaray (4), Flores (3) y Olivares (1).

Antes del partido, la ‘U’ tenía una diferencia de goles de +14: 18 tantos a favor y 4 en contra. Ahora, despertará líder el Torneo Apertura 2024 con +20 en la tabla de posiciones: 24 a favor, 4 en contra. En 13 fechas disputadas, la crema de Fabián Bustos no ha recibido goles jugando de local y registra un récord de 24 partidos consecutivos (256 días) sin derrotas en Liga 1.

En esta campaña, la ‘U’ ha reafirmado el poder defensivo que lo sacó campeón el año pasado. Tras recibir solo 4 tantos en el torneo local, había que afinar la puntería en el ataque. La derrota por Copa Libertadores ante Botafogo hirió el orgullo merengue e hizo que Comerciantes Unidos pagara los platos rotos.

A los 4′, Pérez Guedes puso el 1-0 con un zurdazo hermoso. Antes de los 8′, Edison Flores anotó el segundo mostrando que la defensa rival pasaría un noche de terror. Alex Valera aprovechó entre los 21′ y 23′ para cerrar un primer tiempo soñado con el 4-0. En la complementaria, las revoluciones volvieron a subir a los 84′ con un cabezazo de Diego Dorregaray y los 90+3′ con un derechazo de Christopher Olivares.

La impenetrable defensa

No hay registro cercano que compita con esta estadística: en el 2024 la ‘U’ suma 540 minutos sin recibir goles en el Monumental por Liga 1 Te Apuesto. De visita solo le anotaron Garcilaso, Sport Boys y Unión Comercio. A los cremas no solo no logran marcarle, sino que es complicado que le generen alguna ocasión clara de gol.

Sebastián Britos ha logrado casi de inmediato que el hincha no extrañe a José Carvallo. Había generado algunas dudas en la pretemporada, pero sus pocas y oportunas intervenciones demuestran que es un arquero de alto nivel. Hasta ahora, en el mejor fichaje de la temporada 2024.

Los libros de historia, dentro de algunos años, se encargarán de hacerle mejor justica a la línea defensiva del capitán Aldo Corzo y los guerreros Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Las redes sociales pueden generar tontas comparaciones, sin embargo, lo que demuestran partido a partido es una solidez extraordinaria. Además, cuando se suman al ataque son un arma en la estrategia de Bustos en el área rival.

El reloj y los tiempos

La noche en el Monumental estaba tan acelerada, olía tanto a gol, que Rodrigo Ureña sacó de la galera su mejor fútbol y llegó frente al arquero Diego Campos dribleando camisetas moradas. El chileno casi anota frente a Comerciantes, lo que si pudo hacer Martín Pérez Guedes. El nacionalizado peruano venía de anotarle un doblete a Unión Comercio y ayer abrió el camino con un zurdazo maravilloso que se coló en el ángulo.

El otro volante en deuda, digamos, es Jairo Concha que, sin embargo, ya suma 5 asistencias, 4 de ellas en los últimos tres partidos contado Copa Libertadores y Liga 1.

El que volvió al titularato con sus dudas y malos despejes fue Nelson Cabanillas. Fue su primer partido desde el inicio en el año y, aunque no lo hizo mal, el puesto tiene el nombre de Segundo Portocarrero inscrito. El ecuatoriano quedó fuera por una dolencia y se espera que se recupere pronto.

Del lado de Andy Polo todo fueron luces y brillos. Meter cuatro asistencias en un solo partido también es una estadística que no se ha visto en Universitario hace décadas.

Al fin el gol

Oreja Flores corre a oriente y festeja lleno de emoción. Alex Valera besa el escudo, agradece al cielo, al fin se puede sentir el goleador del centenario con su primer doblete del año. Diego Dorregaray se pisa los pasadores, pero ya demostró que sus mejores argumentos están en el juego aéreo. El otro emocionado es Christopher Olivares después de sumar su segundo gol en la misma semana (anotó el descuento en Brasil ante Botafogo).

“Me pone feliz que los delanteros hagan goles porque ellos viven del gol y que hoy haya convertido, Christopher por segundo partido consecutivo, también que lo haya hecho Dorregaray, que Alex haya 2 goles y también que el ‘Orejas’ haya anotado. Polo es un jugador con un nivel altísimo y hoy tuvo un partido extraordinario”, dijo Fabián Bustos en la conferencia posterior a la goleada.

A días de iniciar el mes de mayo, Universitario tendrá otro reto mayor. Jugar otra vez 7 partido en menos de 30 días para lograr sus objetivos del primer semestre: campeonar en el Apertura y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.