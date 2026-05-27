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Edison Flores tras la eliminación de Universitario: “Yo no juego solo; los necesitamos a todos”. (Foto: Universitario)
Edison Flores tras la eliminación de Universitario: “Yo no juego solo; los necesitamos a todos”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario cerró una amarga noche en el Monumental tras empatar 0-0 con Deportes Tolima y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. Edison Flores ingresó en el segundo tiempo para intentar cambiar la historia, pero los cremas no encontraron el gol que necesitaban para seguir con vida en el torneo continental.

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