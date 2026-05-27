Universitario cerró una amarga noche en el Monumental tras empatar 0-0 con Deportes Tolima y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. Edison Flores ingresó en el segundo tiempo para intentar cambiar la historia, pero los cremas no encontraron el gol que necesitaban para seguir con vida en el torneo continental.

Tras el partido, el popular ‘Orejas’ reconoció el complicado presente que vive el equipo. “Es difícil porque no estamos acostumbrados a esto, pero es parte del fútbol. Tenemos que mejorar en muchas cosas y superarlo con trabajo”, declaró en zona mixta, visiblemente golpeado por el resultado.

Flores también aseguró que el plantel debe reaccionar rápido pensando en el torneo local. “Es parte. Estás en un club grande y uno tiene que levantar estas situaciones. Me tocó un momento en que la ‘U’ iba así y hay que mejorar como equipo. Tenemos trabajo que hacer y vamos a luchar al máximo”, señaló el mediocampista crema.

“Tenemos que mejorar en muchas cosas, revertir esta situación y superarlo con trabajo. Apuntan a todos los referentes, pero es parte de. Es una primera parte mala de nosotros. Sí, se equivocó”



Edison Flores, jugador de Universitario



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Además, el jugador merengue admitió que aún falta tiempo para adaptarse a la idea de Héctor Cúper y reconoció que el equipo necesita elevar su nivel físico. “Entendemos la molestia y asumimos la responsabilidad. Con el nuevo comando técnico se quiere implementar nuevas cosas. Lo físico tiene que mejorar, claramente. Yo no juego solo. Necesitamos de todos y somos un gran equipo”, sostuvo.

Finalmente, Edison Flores pidió calma y aseguró que el plantel trabajará para cambiar la imagen mostrada en esta primera parte del año. “Hemos estado en momentos peores y la actualidad no es buena. Tenemos varias semanas para agarrar la idea del técnico”, concluyó el futbolista, quien ahora apunta a la recuperación crema en la Liga1.

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