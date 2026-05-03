Edison Flores, futbolista de Universitario, fue elegido como el mejor de la cancha en la victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II en Trujillo. El capitán crema marcó un doblete para encaminar el triunfo de su equipo y resaltó la importancia de haber sumado fuera de casa por el Torneo Apertura.

"Es un triunfo muy importante para nosotros. Sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos. Necesitábamos un partido afuera. El equipo estuvo bien concentrado para poder ganar", expresó en L1 MAX.

En ese sentido, el ‘Orejas’ se refirió al nivel mostrado por el equipo y emplazó a sus compañeros a continuar por ese camino. “Trabajamos para esto. A veces el rival contrarresta nuestras fortalezas. Es parte del fútbol, pero el equipo está encontrando un nivel que se quiere. Tenemos que seguir así”, sostuvo.

Flores también tuvo palabras para el hincha crema: “Siempre han estado allí para nosotros. Sé la presión que estar en la U. Lo vivo cada año. Cuando estamos mal, ellos están ahí siempre. Hay que ser autocríticos”, comentó.

Por último, el capitán crema fue autocrítico con su actual nivel. "Trabajo para recuperar mi nivel. En la primera parte estuve mayormente lesionado. Este es mi cuarto partido consecutivo. Voy encontrando confianza en mí mismo y seguir adelante para poder darle mejores actuaciones al grupo", finalizó.

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