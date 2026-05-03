Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Edison Flores tras su doblete y triunfo de Universitario: “Voy encontrando confianza en mí mismo”. (Foto: Captura)
Edison Flores tras su doblete y triunfo de Universitario: “Voy encontrando confianza en mí mismo”. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Edison Flores, futbolista de Universitario, fue elegido como el mejor de la cancha en la victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II en Trujillo. El capitán crema marcó un doblete para encaminar el triunfo de su equipo y resaltó la importancia de haber sumado fuera de casa por el Torneo Apertura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: