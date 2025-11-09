Edison Flores y su deseo tras el tricampeonato: “Me gustaría terminar mi carrera aquí, en la U” | ENTREVISTA

-Hay una foto del 2012, tienes 18 años, la U está sumido en una profunda crisis y los hinchas, tras una Noche Crema, consiguen el dinero para pagarle el sueldo a los jugadores...

Me acuerdo, sí. Pesaba 62 kilos yo...

-¿Cuánto has cambiado tú, la U, desde entonces? ¿Qué jugador eres hoy?

Hoy soy más delantero. Y bueno, la ‘U’ ha cambiado demasiado en infraestructura. Creo que en ese momento (2012) la cancha era terrible, pero era lo mejor que había y era lo que teníamos nosotros. Hoy evoluciona cada mes, cada día. En ese tiempo era muy difícil pelear por algo más grande. Peleamos con lo que había. Con los jóvenes porque no había presupuesto para traer grandes jugadores. Algunos aprovechamos ese salto, otros se fueron quedando, seguramente, como pasa en la vida. Pero sí, para mí fue un salto y yo siento que lo aproveché al máximo porque ahí pude irme al extranjero, jugar en la selección, ir a mundial.

-Y ahora ser tricampeón.

Imagínate. Ahora tenemos increíblemente un jacuzzi y muchas cosas que en ese momento ni en los sueños se podía dar.

-Con todo lo pasado, y este tercer título, ¿te sientes ídolo de la U? ¿Te lo hacen sentir?

No, no. No me siento ídolo, ni referente. Seguro un jugador muy importante para mis compañeros, para el club que me reconoce. Pero yo he estado pocas temporadas en la U. Yo debuto el 2011. Han pasado 14 años y 9 estuve fuera. No he tenido esos años continuos como el Puma Carranza, que es ídolo, como el Lolo que es ídolo, que tienen años ininterrumpidos. Eso los hacen ser ídolos, por los títulos, por todo lo que han dejado a la ‘U’.

-¿Qué sientes cuando sales a la calle?

No salgo mucho. Seguramente, como te dije, para los hinchas sí soy un jugador importante, por lo que hice en la selección, también. Después el tiempo lo dirá. Somos afortunados de poder estar en la ‘U’, de poder vivir para y de la ‘U’.

-¿Qué pasa si un día de estos aparece una bandera con tu rostro?

La verdad, me pondría muy alegre, muy contento. Sería un sueño para mí. Pero igual tampoco me sentiría ídolo. Es parte del reconocimiento del hincha por este logro después de tanto tiempo. Todos somos un equipo. Somos la ‘U’. Somos colectivamente fuertes y eso es lo que nos ha hecho ganar durante estos últimos años.

-Hablas de continuidad. Y acaso quien se ha comido los años más duros y ahora celebra el triunfo como nadie es Aldo Corzo. ¿Él ya es un ídolo?

Si no es ídolo, para mí, está cerca de serlo. Porque se comió todo el tiempo difícil. No se fue, mantuvo una fortaleza. A mí me contó un día que se prometió a sí mismo: ‘No, yo no me voy hasta poder campeonar’. Y creo que esa consistencia que él siempre ha tenido desde que salió, desde que lo conozco del otro equipo, tiene premio. Él se ha mantenido muy firme y gracias a su fe, gracias a su trabajo ha sido muy importante para nosotros. Y es nuestro nuestro capitán.

Seguramente se va a retirar acá...

Ojalá que sí. Él lo tiene en mente, seguramente, con los años. La verdad que Aldo se merece mucho más reconocimiento de todos los que estamos aquí.

-¿Y tú, te vas a retirar en la U cuando toque?

Sí, claro, sí. Me gustaría terminar mi carrera aquí. Aún me falta algunos años. Quiero sentirme bien y dar lo mejor para el club. No quiero estar a media caña, como se dice. Así que conforme vayan pasando los años, uno va bien de esa parte, pero siempre acabarlo de la mejor manera y con este club mucho más.

-En la película del centenario, ustedes hablaban de que ese clásico en el 2023 era el más importante de la historia. ¿Te parece que este es ya el campeón más influyente de todos los tiempos...

Es que es difícil. O sea, influyente para este ciclo, seguramente.

-Cambió la historia...

Seguramente sí, para nosotros. No voy a decir que quienes salieron tricampeones hace 25 años, que nos hicieron muy felices también, no son igual de imporantes. Creo que cada uno tiene su época. Esta es nuestra época. En algunos años más habrá la otra, otra época más importante para el club. Nosotros como hinchas vamos a estar muy felices.

-¿Cómo definirías a este vestuario de la U tricampeón? ¿Qué los distingue de los demás?

El respeto por el compañero. Obviamente, cada uno tiene su forma de ser. Son, seguramente, un poco difíciles, algunos que no hablan mucho, pero nosotros pedimos respeto. Respeto ante el compañero para lo que viene, porque competitivos somos desde el primer día. Desde el primer día que yo volví aquí encontré un vestuario muy unido, sediento de logros que no se llegaban a dar, pero muy competitivo. Igual, es que no sé, yo soy hincha de la ‘U’. Entonces, no me lo tienen que decir a mí, pero seguramente a otros compañeros que vienen de afuera, o que recién están empezando, o que vienen de otros equipos de Lima tenemos que decirle que aquí se viene a trabajar al máximo. A trabajar y a respetar al prójimo.

-¿Es cierto que el 99% son hinchas?

Sí, hasta los extranjeros ya. Se han hecho muy queridos por nosotros y por la hinchada de la ‘U’, que se la han ganado también.

-Te cito tres momentos felices para el hincha en el año: ganar la apertura, clasificar a octavos de final y el tricampeonato en Tarma. ¿Tú con cuál te quedas?

Uno, con pasar octavos, y el otro el de Tarma. Porque lo de octavos era un objetivo que nos trazamos desde el principio de año, que hasta hasta seguramente nosotros mismos lo veíamos lejos. No es poco lo que conseguimos: ¿has visto a los equipos que juegan la Copa Libertadores? Uffff. Le damos mucho valor a eso, a pesar que no nos fue bien en los octavos. Trabajamos para que se cumpla eso. Y luego, bueno, en Tarma le pusimos fin a una etapa dorada, que era salir campeones nacionales.

-¿Cómo evalúas tu 2025?

El Apertura fue muy bueno para mí. En el Clausura tuve un poco de altibajos. La Copa fue espectacular, me sentí importante, también, pero bueno, uno en el resumen a veces se queda con lo último o con lo primero. Yo creo que fui una pieza clave para la primera parte del campeonato.

-¿Cómo se construye día a día un equipo que ha ganado cinco torneos cortos, que es tricampeón?

Jugamos como si fuera una final cada partido. Lo hicimos durante la época en la que llegó el profe Fossati, en 2023. Fue lo primero que nos dijo. Cada partido es una final.

-Como la canción de la hinchada...

Claro. Por eso nos gusta tanto. No podemos ceder puntos. En el 2023 no podíamos ceder ningún punto. Teníamos que pelear hasta el final y eso se quedó hasta el día de hoy. El 2024 él no estuvo, pero la idea quedó. Solo nos centramos en eso.

-Te vimos en tu live de Instagram en Tarma aconsejando a César Inga. ¿Cómo tu relación con los más jóvenes? Ya algunos te dicen “tío Edison, tío Orejas”...

Sí. La verdad muy buena. No parece, pero yo exijo demasiado, sobre todo a los más jóvenes. Gracias a Dios los tenemos a los mejores aquí, pero en algún momento si siguen haciendo las cosas bien se van a ir y van a ser importantes para la selección. Yo les exijo al máximo. Los más jóvenes tienen que correr más que yo, tienen que meter más que yo y tienen que hacernos campeones, ser importantes para el club.

-En agosto hiciste hiciste público que que necesitaste de psicólogos y coach para el momento que estabas atravesando. En la interna, ¿con quién es el que más conversas?

Solo con Andy. Sí, creo que solo con Andy en esa parte. Hablé un hablé poco y nada, pero solo con Andy. También el profe Fossati está en todos los detalles. A pesar de que quizá no digas nada, él te ve y sabe todo.

-Mencionas al profe, ¿qué se ha conversado con él sobre el 2026?

No, no se ha conversado nada con el profesor. Tenemos fechas de los cuales nos jugamos el prestigio de la institución, de cada uno de nuestros de los compañeros. Vamos al máximo. A nosotros no nos regalan nada. Durante toda la época nunca nos han regalado absolutamente nada. Luego, veremos.

-Sé que te han preguntado por Cueva y Gallese en los últimos días, lo que vuelve a la ‘U’ un club interesante. ¿Cuánto crees que importa querer a la camiseta de la ‘U’ para ser parte de este grupo?

Lo voy a decir así: cada fichaje que viene se ha enamorado de la gente, de jugar a estadio lleno todos los todos los fines de semana, la competencia interna que hay. Los jugadores que vengan, pisando aquí ya se van a enamorar.

-¿Qué le prometes al hincha par el próximo año?

Primero mis vacaciones, je. Hacer la mejor pretemporada para que el próximo año sea el mejor de todos. Quiero ser el mejor del torneo, quiero ganar nuevamente muchas cosas, pero colectivamente, no lo voy a ganar solo. Tengo un grupo extraordinario que me hace ganar partidos. Cada uno en donde le toque es importante. Y yo, aunque pueda parecer tranquilo, quiero seguir ganandolo todo otra vez.

-¿Un título más?

Como te digo: nunca nos regalaron nada. La U va a salir el próximo año a salir campeón, paso a paso. De eso no tengas dudas.

