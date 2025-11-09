Miguel Villegas
Edison Flores y su deseo tras el tricampeonato: "Me gustaría terminar mi carrera aquí, en la U" | ENTREVISTA
En la voz de Edison Flores todavía vibra el eco de un niño de 18 años que debutó flaco, liviano, en medio de una ‘U’ quebrada y resistida por sus propios fantasmas; pero hoy habla el tricampeón, el referente silencioso, el hincha que volvió para cerrar un ciclo dorado. No se asume ídolo —dice que eso pertenece a otros—, aunque carga sobre los hombros goles decisivos y una madurez que lo convierte, sin quererlo, en brújula del vestuario.

