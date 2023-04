¡OVACIÓN PARA EL CRACK! 🔥



Haciéndose presente en el estadio Monumental 🏟, Eduardo Esidio 👤🇧🇷, exdelantero de @Universitario 🟠 que marcó 3⃣7⃣ goles en el tricampeonato del 2000, recibió una gigantesca muestra de afecto con un aplauso generalizado 👏. #TorneoAperturaXGOLPERU pic.twitter.com/biT353WcD4 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 10, 2023

— ¿Cómo viste a la ‘U’ al mando de Jorge Fossati?

Yo tuve la oportunidad de mirar a Universitario de Deportes dos veces. El primer partido ante Gimnasia y Esgrima en Argentina, por la Sudamericana, y pienso que el equipo se paró muy bien, principalmente en el tema defensivo, en un sistema con tres jugadores atrás que Jorge Fossati está implementando. Creo que los muchachos están comprendiendo bien y este triunfo fue importante y ha dado una confianza importante para lo que se viene a nivel internacional.

Después, hace dos domingos, pude ver el partido ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, donde el primer tiempo quizás por el cansancio el equipo no rindió muy bien. Ya en la parte final con los cambios que hubo, la ‘U’ pudo hacer un mejor partido. Me gustó mucho el ingreso de Barco ,un jugador zurdo que tiene un pase correcto. Creo que con esos dos triunfos Universitario ha ilusionado bastante a la gente, sus jugadores han ganado confianza y se nota la mano del entrenador.

— ¿Ves a Lima cambiada luego de tu última llegada?

Yo estuve acá hace como ocho años, Perú es mi segunda nación, especialmente, Miraflores, acá donde siempre me he hospedado, lo veo muy lindo. Ahí también estuve en el Callao, luego por la Costa Verde y todo está muy lindo. Yo extrañaba mucho, el cariño de la gente, compartir con la familia y la doctora Clementina Carrasco, eso es lo más importante. Incluso, después de sentir ese cariño allá en el Monumental, con toda la barra y eso hizo que uno se sienta orgulloso de todo lo que ha hecho dentro de la cancha. De verdad, Perú está muy lindo.

Eduardo Esidio habló en exclusiva con El Comercio

— ¿Qué sentiste cuando pisaste el césped del Monumental?

De verdad cuando bajé a la cancha, pude sentir una emoción muy grande, ya que parecía que había estado ahí ayer y volver a pisar nuevamente ese gramado que me dio muchas alegrías. Pude tener el honor de hacer el primer gol en el partido inaugural del Monumental contra Sporting Cristal, se me vino a la mente esa película, donde anoté muchos goles, tuve triunfos, hubo mucha lucha y sobre todo aliento, eso hace que uno se sienta muy orgulloso de estar ahí.

— ¿Te parece que el hincha de la ‘U’ te quiere?

Estoy seguro que sí. Yo nunca quise dejar Universitario. A mí los dirigentes no me quisieron más. A donde vaya, tengo que decir esto: soy hincha del club.

— ¿Ves el fútbol peruano mejor evolucionó o se ha estancado?

Seguramente que ha crecido el fútbol, los equipos de provincia se han reforzado bastante, así que, el nivel, lo veo bastante competitivo, todo creció y mejoró. Asimismo, hay más equipos que le complican la vida a los grandes y eso para el fútbol es bueno.

— ¿Hablaste con algún directivo de la ‘U’? ¿Hay alguna manera de que trabajes en el club en un mediano o largo plazo?

No, estuve ahí en la cancha y pude saludar a Jean Ferrari, quien está como administrador general de la ‘U’. No hablamos nada con respecto a ese tema de trabajar algún día siendo parte del club. Solo pasé a saludarlo y ahí pasé al camerino para felicitar a los chicos por el triunfo. Solo con Jean Ferrari fue una alegría de volver a verlo y estoy agradecido por eso.

— ¿Pero te gustaría trabajar en la ‘U’?

Eso podría darse en algún momento, yo creo mucho en Dios y sé que si se da la oportunidad estaré encantado, pero si no se da, igual seguiremos alentando al club, tras ver el apoyo de afuera y ver como transmite. Yo que estuve en la cancha pude sentir ese aliento. Si de la posibilidad de trabajar en la ‘U’ sería una linda oportunidad, si no seguimos alentando a nuestro club.

Aquel equipazo crema Esidio y el capítulo más feliz en el Monumental: el Tri Eran otros tiempos. Universitario no se conformó con el bicampeonato y en el año 2000 fue por mucho más. La 'U', que tenía a Óscar Ibáñez, Chemo del Solar, Esidio, Piero Alva, el Puma Carranza y otras figuras más en su plantel, otra vez se lució con una temporada perfecta, ganando el Apertura y el Clausura. Nada, entonces, pudo evitar que el cuadro merengue lograra un histórico tricampeonato nacional, levantando el telón del Estadio Monumental de la mejor forma posible.

— De los jugadores que viste en la cancha de la ‘U’, ¿viste a algún líder como el ‘Puma’ Carranza?

De este grupo que está ahí jugando ahorita, no he visto a ninguno como el ‘Puma’. Por eso, no hay que comparar, son nuevos tiempos. Pienso que nosotros tuvimos una época, donde cada uno pudo aportar, lo que mejor le correspondió, pero veo al grupo actual de la ‘U’ que se está preparando bien y que cada jugador tiene su característica. No hay que comparar cada jugador es distinto y seguro seguirán haciendo bien las cosas para que Universitario de Deportes siga subiendo, que eso es lo más importante.

— La ‘U’ no campeona desde el 2013. Si te pregunto por una explicación, ¿cuál crees que sería?

Un equipo como Universitario de Deportes no puede estar tanto tiempo sin campeonar, la hinchada en su momento lo va a exigir y eso más que todo los jugadores van a pasar por la institución y no serán recordados por nada. Así que los títulos son los que marcan y Universitario necesita de un título, su hinchada crema se lo merece, esta camiseta tiene un peso y eso seguramente el entrenador, ya lo ha conversado con sus jugadores. Espero que pronto llegue ese título.

— ¿Qué te pareció lo que viste del juego de Emanuel Herrera, que en 2018 rompió tu récord de máximo anotador del fútbol peruano en una temporada?

Seguramente Herrera estuvo mejor cuando jugó en Sporting Cristal, fue la sensación que me dejó durante el tiempo que estuve ahí viéndolo, pero con la camiseta crema poco a poco se va comprendiendo con sus compañeros, se va entendiendo mejor y solo deseo que pueda hacer muchos goles para que ayude con el título y de esa manera entrará a la historia del club, porque lo que marca son los títulos, las conquistas y eso, deseo para todo el grupo.

—Hubo algún jugador de la ‘U’ que te llamó la atención su juego, ¿recuerdas el nombre?

Individualmente, aún no he visto, porque solo miré dos partidos. Entonces, individualmente no he visto un jugador como teníamos nosotros en el tricampeonato, pero se ha visto que tiene un grupo, que cada día se está mejorando y buscan esa mejora.

— ¿Cuál crees que ha sido la clave de esta levantada de la ‘U’ con Jorge Fossati?

Fossati es un entrenador experimentado y sabe muy bien sacar cosas positivas de sus jugadores que tiene a la mano. Eso se trabaja en el día a día, ya que va conociendo y ve la característica de cada uno. Seguramente tiene una gran capacidad para pasar sus ideas hacia sus jugadores. No tengo duda que a cada partido, entrenamiento, se mejora y con el tiempo que le dan a él, los resultados van a venir. Es un entrenador con mucha experiencia y seguramente va a seguir aportando cosas para Universitario.

