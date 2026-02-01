El 3-5-2 con defensa inédita y la advertencia para los refuerzos: cuánto cambiará la ‘U’ tricampeón en su debut en la Liga 1 ante ADT

Los equipos que ganan suelen tener algo en común: saben exactamente quiénes son. Y cuando un tricampeón se planta en la línea de salida de una nueva temporada, la pregunta inevitable es si debe reinventarse o, simplemente, afinar aquello que lo hizo poderoso. Universitario de Deportes eligió lo segundo. Este domingo, ante ADT en el Estadio Monumental, su inquebrantable fortín, la ‘U’ inicia la defensa del título de la Liga 1 con una gran certeza: su identidad no se toca. Javier Rabanal, su nuevo guía, llegó para potenciar, no para modificar.

Lo visto en la pretemporada no fue un borrón y cuenta nueva. Desde los amistosos a puertas cerradas con Sport Boys y Melgar, hasta la goleada en la Noche Crema frente a la U de Chile. El equipo corrió adelante, recuperó alto, acumuló hombres en zonas donde antes solo llegaba uno y llenó el área con insistencia. El 3-5-2 es el sistema que todos conocen en Ate y esa es la primera ventaja crema.

¿Qué veremos de la ‘U’ en el debut ante ADT? ¿Cambiará el equipo tricampeón? ¿Cuáles podrían ser los titulares? A continuación, analizamos al cuadro merengue a horas de su estreno en un torneo donde empiezan como favoritos.

Mira el resumen del último partido de Universitario: 3-0 ante U de Chile:

Cambios en la defensa

El primer once oficial de la ‘U’ tendrá cambios obligados: los defensas titulares del tricampeonato, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, permanecen al margen mientras terminan el proceso administrativo que los inscribirá como jugadores peruanos. Ambos habrían aprobado el examen de nacionalización este viernes, pero sin papeles, no hay debut.

La consecuencia es una defensa provisional, aunque no improvisada: Diego Romero será el portero titular esta temporada. En la zaga, si no se recupera Anderson Santamaría, Aldo Corzo acompañará al argentino Caín Fara y César Inga. Como carrileros estarán los de siempre: Andy Polo por derecha y José Carabalí por izquierda. En el medio, Jesús Castillo, que aún le falta un 5% para ser el Ureña de la ‘U’, se juntará con Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. Arriba Edison Flores y Alex Valera comandarán el ataque.

El equipo mantiene su estructura, aunque cambia los nombres.

El posible once titular para el debut de Universitario en la Liga 1.

Presión alta como identidad

En la Noche Crema, el triunfo por 3-0 ante Universidad de Chile fue revelador. No por el marcador -siempre engañoso en pretemporada- sino por la forma. Universitario asfixió desde la salida, forzó errores y corrió como si ya hubiera puntos en juego. Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, rivales de categoría, vivieron un partido incómodo desde el minuto uno.

Ese comportamiento competitivo fue la mejor declaración de Rabanal: este equipo no se permitirá bajar una marcha ni en los amistosos. La presión alta no es una apuesta: es una obligación. Y para sostenerla, la ‘U’ ya tiene una columna armada.

Jesús Castillo es el eje. A su alrededor, Pérez Guedes equilibra y Jairo Concha ilumina. No son solo tres mediocampistas. Son tres interpretaciones distintas del mismo plan: recuperar, jugar y llegar.

En los costados, Polo y Carabalí funcionan tanto para atacar como para defender. Y arriba, Valera y Flores se conocen como si jugaran juntos toda la vida.

Alex Valera, goleador de la U en 2025, será el titular este año. (Foto: Universitario)

Los refuerzos y el mensaje sin metáforas

Rabanal ha sido transparente: “Los que acaban de llegar tienen que sacar del once a los tricampeones”. No hay jerarquías entregadas. No hay fichajes garantizados. El lugar se gana cada semana, incluso si eres recién llegado o si vienes con cartel.

Ese mensaje, repetido casi como sentencia, ha generado una competencia feroz en el plantel. Y es exactamente lo que quería el técnico. Por ello, atrás aparecen Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli, dos jugadores con nombre y jerarquía que pueden aportar mucho al equipo, aunque primero deben sentar a los que están.

Caín Fara, refuerzo argentino, debutará ante la ausencia de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

Universitario empieza la temporada con optimismo, con identidad táctica y con un entrenador que entendió algo fundamental: cuando un equipo es campeón tres veces seguidas, no necesita reinventarse. Necesita concentrarse en seguir siendo él mismo, pero mejor.