El 42% de los goles del Universitario ganador del Torneo Apertura lo hizo un delantero: ¿Realmente necesita otro 9 para asegurar el tricampeonato?

Es casi seguro que en las discusiones del área deportiva de Universitario se toca un tema que resulta recurrente desde un tiempo atrás. Más allá de la reciente algarabía por ganar el Torneo Apertura y dar un paso adelante hacia el tricampeonato —se convertirían en el único equipo en lograr dos veces esta hazaña— sobre la mesa se mantiene el debate acerca de reforzarse con un delantero más. ¿Realmente la U, actual bicampeón y semifinalista 2025, necesita un ‘9′ en el plantel para el Torneo Clausura?

Vayamos por partes. Una de las preocupaciones de Universitario es sostener la competitividad de su plantel. Si el equipo es fuerte, los resultados caen por su propio peso. Y la designación de Álvaro Barco como nuevo director deportivo tiene mucho que ver en esa tarea. ¿Por qué? Pues él, junto al comando técnico que encabeza Jorge Fossati, se encargan de evaluar qué refuerzos necesita el equipo. Ya llegaron Anderson Santamaría y Jesús Castillo. Y no se descarta el arribo de un ‘9′.

Pero no es fácil. “La posición de delantero es la más costosa. Vamos a intentar traer lo mejor”, sostuvo Barco en su presentación y esa es su primera gran misión. Las puertas para traer un delantero están abiertas. Nadie en la U lo ha descartado, pero también es bueno analizar no solo lo que hay en el plantel con Alex Valera, Diego Churín y José Rivera, sino también cómo ha funcionado el equipo hasta hoy tras la obtención del Torneo Apertura.

¿Realmente la U necesita un ‘9′?

Según los datos, el 42% del total de goles de Universitario en el Apertura los marcaron los tres delanteros mencionados arriba. Valera terminó como el goleador crema con siete anotaciones, seguido por el ‘Tunche’ con seis y por Churín con apenas tres. Es decir, 16 de los 38 goles para ganar el primer torneo corto del año lo facturaron sus atacantes. Una cuota que es importante para cualquier equipo candidato a pelear el título nacional.

La diferencia está en el rendimiento de cada uno. Valera y Churín son ‘9′ nominales, con características diferentes, pero que netamente se desempeñan en esa posición. Rivera, en cambio, posee otras cualidades: es un revulsivo con capacidad para jugar en el centro y por las bandas. Pese a que jugó poco, sus números superan a Churín, quien es cuestionado por su performance en la U y porque no ha marcado la diferencia a pesar de ser extranjero. Ni siquiera le ha competido el puesto a Valera.

Delanteros de la U en el Torneo Apertura

Futbolista PJ Goles Asistencias Minutos Alex Valera 18 7 4 1361′ Diego Churín 14 3 0 439′ José Rivera 15 6 0 683′

Aunque traer un ‘9′ como refuerzo suma y alimenta la competencia de los delanteros, la U no es un equipo al que le falte gol. Terminó el Apertura con la mayor cantidad de anotaciones (38) y demostró que no depende directamente de sus atacante s. Es importante que marquen, sí; pero el 58% del total de goles anotados lo hicieron jugadores de otras posiciones. Eso resalta la dinámica de este equipo y la capacidad de resolver un partido cuando escasea el gol entre los tres referentes de área que tiene Fossati.

Jugadores como Aldo Corzo sirven de ejemplo. El capitán hizo los dos goles más importantes para la U en el tramo final del Apertura: le anotó a Ayacucho FC en Huanta y a Deportivo Garcilaso en el Cusco, partidos que terminaron con triunfo crema y fueron decisivos para sostener la ventaja sobre Alianza Lima en la tabla de posiciones. Ambas fueron ciudades de altura y se sumó seis puntos de seis posibles.

Y por si fuera poco, después de Valera y Rivera, que terminaron con el mayor registro de gol, Jairo Concha y Edison Flores ocupan en el tercer y cuarto lugar, con cinco y cuatro anotaciones, respectivamente. Así, Universitario es un equipo que anota en promedio 2.1 goles por partido, el que más veces remata al arco contrario (5.2) y el que más puntos consiguió en 18 fechas.

Jugadores de la U en el Torneo Apertura

Futbolista Goles Alex Valera 7 José Rivera 6 Jairo Concha 5 Edison Flores 4 Williams Riveros 3 Diego Churín 3 Aldo Corzo 2 Jairo Vélez 2 Andy Polo 1 Matías Di Benedetto 1 César Inga 1 Martín Pérez Guedes 1 Hugo Ancajima 1

¿Raúl Ruidíaz es opción en Universitario?

Pese a todo, para el hincha siempre está esa expectativa de ver un delantero con jerarquía en la U, teniendo en cuenta que se vienen los octavos de Copa Libertadores ante Palmeiras y el Torneo Clausura. Y el nombre de Raúl Ruidíaz suele mencionarse con frecuencia, aunque es difícil imaginar un escenario posible que encamine su llegada al cuadro merengue.

La ‘Pulga’ es de la casa, no esconde su hinchaje ni su deseo de volver, pero su presente está en otro lugar. Es cierto que tiene una cláusula de salida en su contrato con Atlético Grau; y a menos que un equipo la pague para liberarlo, deberá cumplir con su palabra y quedarse en el ‘Patrimonio’ hasta fin de año. Desde Universitario son conscientes de eso, pero no han tomado una decisión al respecto.

Lo cierto es que esta versión de la U funciona como está. No quiere decir que no se deba reforzar al equipo, pero tampoco se puede negar la realidad. Paulo Autuori, hoy técnico de Sporting Cristal, decía que los campeonatos largos en el mundo siempre (o casi) lo ganan aquellos que tienen menos goles en contra, no los que registran más goles a favor. Y Universitario ya tiene gol. Quizá le hace falta mirar para otro lado. O tal vez no.

