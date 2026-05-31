Por Marco Quilca León

Hay triunfos que se celebran y otros que simplemente sirven para cerrar una puerta. El de Universitario sobre Sport Huancayo fue de esos segundos. El 2-1 en el Monumental no alteró ninguna historia grande: el Torneo Apertura ya estaba perdido, la eliminación de la Copa Libertadores aún dolía y la temporada había entrado en ese extraño momento donde las victorias llegan tarde. Pero incluso en las noches que parecen un trámite aparecen historias capaces de quedarse un poco más.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.