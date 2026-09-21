Por Jasson Curi Chang

Son números que explican el presente de Universitario. Números que, puestos uno frente al otro, cuentan una historia mucho más grande que una simple operación matemática. Universitario decidió hacerlo la semana pasada. A la izquierda, diez años de proceso concursal, entre 2012 y 2021. A la derecha, las leyes actuales 31279 y 32113, vigentes desde setiembre del 2021 y modificadas en agosto del 2024. En el medio, una pregunta que hoy vuelve a recorrer los pasillos del Monumental por la reciente disputa judicial con Gremco: ¿qué cambió realmente en la ‘U’?

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