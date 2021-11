Conforme a los criterios de Saber más

Si hay algo que no se veía en Universitario o al menos no se demostraba, es la planificación de una temporada. Esta vez, la nueva administración temporal en conjunto con Gregorio Pérez ya terminaron de definir todos los detalles para encarar la Liga 1 y Copa Libertadores. Esta vez, no quieren dejar nada al azar y tienen fechas límites para todo.

Será una temporada muy atípica en el fútbol peruano porque la Liga 1 iniciaría en la quincena de enero. Además, la participación de Universitario en la Copa Libertadores iniciaría en febrero. Es por eso, que en tienda crema ya está todo planificado.

“Hay mucha alegría y mucha satisfacción por lo que se ha logrado, pero la “U” tiene que pelear el primer lugar y a eso apuntamos. Estamos enfocados en el año que viene para clasificar a Libertadores como Perú 1″, declaró Gregorio Pérez.

Hincha peruano llora tras recibir camiseta y firma de Renato Tapia. Video: América TV.

Es muy claro Gregorio Pérez. El técnico repite que, por historia, Universitario tiene que pelear siempre por el título nacional. Algo que no lo consigue desde el 2013. Es una tarea pendiente que se sigue alargando temporada a temporada.

Con Gregorio Pérez desde el banco, Universitario disputó 8 encuentros, ganó 7 y solo perdió un partido. Además, el equipo crema marcó 18 goles y solo recibió 6 tantos. Mejoró muchísimo en todas sus líneas. Pasó de ser un equipo al que cualquier rival le podía ganar a uno complicado de vencer.

La llegada de Gregorio Pérez le cambió la cara a Universitario y se espera que siga de esta manera en la próxima temporada. Una de las palabras más repetidas por el técnico crema es que todo lo conseguido hasta el momento fue gracias al trabajo serio.

Gregorio Pérez dio conferencia de prensa y dio un análisis del presente de Universitario. (Foto: Facebook)

-PLANIFICACIÓN CREMA-

Entonces, uno de los pedidos de Gregorio Pérez es que se comience a trabajar desde ahora. Uno de los primeros pasos es la planificación de la siguiente temporada. Luego de reunirse con Jean Ferrari, e l técnico crema puso como fecha de inicio de la pretemporada el 6 de diciembre.

“Tenemos el inicio de la pretemporada este 6 de diciembre. El 8 enero tenemos la Noche Crema. Aun no es oficial, pero la Liga 1 iniciaría la quincena de enero. Luego de la primera fecha habrá una para por las Eliminatorias hasta la primera semana de febrero. En esa para tenemos planificado una serie de amistosos internacionales. Así poder estar listos para el debut en la Copa Libertadores que sería el 23 de febrero”, explicó Jean Ferrari.

Universitario celebra el primer tanto ante Melgar (Foto: Liga1)

Sobre el plantel de la próxima temporada solo se confirmó que están negociando con Luis Urruti, Federico Alonso y Hernán Novick para que continúen una temporada más. Luego van a buscar un refuerzo extranjero más para completar los 5 que pueden tener.

Eso sí, ya se comenzó las gestiones para la nacionalización de Alberto Quintero. Según Ferrari, en diciembre podría haber novedades. Si todo sale bien, Universitario tendrá un cupo libre de extranjeros. Eso le permitiría buscar una opción más.

Novick es el jugador más importante de Universitario en ataque. (Foto: Universitario)

“No me gusta un plantel largo. Quiero tener un plantel para poder competir en las dos competiciones. Eso sí, quiero tener a los jóvenes con los que vamos a seguir trabajando en su crecimiento. Nosotros tenemos que conformar una Reserva que sean la base del club”, declaró Gregorio Pérez.

El técnico uruguayo ha solicitado no tener muchos jugadores en su plantel. Sabe que la situación económica del club no es la mejor. Es por eso que ha sugerido repotenciar el plantel y no llenarlo de varios nombres.

En las próximas semanas ya se va a definir a los jugadores para la próxima campaña. En Universitario buscan reforzar zonas específicas como la defensa y el ataque. Cabe resaltar que es imposible la llegada de Jonathan Dos Santos, así lo dieron a conocer Jean Ferrari y Gregorio Pérez.

PLANIFICACIÓN DE UNIVERSITARIO TEMPORADA 2022 Inicio de pretemporada: 6 de diciembre Noche Crema: 8 de enero Partidos amistoso internacionales: Ultima semana de enero Inicio de la Libertadores: 23 de febrero

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

La Liga 1 llegó a su fin en la etapa regular y en el siguiente video repasaremos aquellos resultados que definieron clasificaciones a torneos internacionales, descensos y datos sobre las finales de la edición 2021.