El año en el que nació Rafael Guzmán (2008), el canterano de 16 años que ayer Fabián Bustos puso de titular ante Junior, su compañero en la zaga Aldo Corzo debutó en Primera División. Ese mismo año, el arquero al que ayer cuidó, Sebastián Britos, ya sumaba sus primeros minutos con el Club Las Delicias de Uruguay, y el volante con el que más se entendió, Horacio Calcaterra, jugó su primer partido como profesional en Rosario Central. En unos días cumplirá 17 años, mide 1.90 metros y el 3 de agosto del 2024 (a puertas de Centenario) firmó su primer contrato profesional con Universitario. Ya jugó en la selección peruana Sub 15 y Sub 17, en ambas como capitán, y también fue convocado por Chemo del Solar a la Sub 20. Tras años sin conocer un buen prospecto salido de la cantera de la ‘U’, Guzmán enciende una vela de esperanza.

En dos años en Universitario, Yuriel Celi solo ha jugado 20 partidos. Diez por año, siendo más exacto. Uno como titular en el 2023 y otro más en el 2024. Un gol y una asistencia. Esas son sus estadísticas. Aún así, al final de su préstamo, la ‘U’ negoció con el Hull City de Inglaterra por su pase y le puso un contrato de 3 años sobre la mesa. ¿La razón? Un pedido del comando técnico de Bustos, el mismo que ayer le dio la confianza para ser titular, y el zurdo le respondió con un patadón que abrió el camino del triunfo en Barranquilla. Pudo ser doblete si el segundo disparo entraba al arco de Junior. En el esquema 3-5-2 inicial, Celi jugó de interior por izquierda y combinó bien con Polo y Flores para pisar con autoridad el arco rival.

Del fichaje de Churín ya lo explicó Barreto, lo defendió Ferrari y lo puso a prueba Bustos. Es el ‘9′ de referencia para buscar objetivos internacionales. Llámese la Copa Libertadores. Ayer pasó del odio al amor en menos de 10 minutos. Primero no pudo definir tras un pase que le dio el ‘Tunche’ Rivera y las redes sociales lo comenzaron a señalar como un “Dorregaray 2.0″. Luego, a poco del final y con el 2-1 respirándole la nuca a la ‘U’, Churín sacó un zurdazo para demostrar toda su categoría y sentenciar el partido en el Metropolitano de Barranquilla.

Primer tiempo con el 3-5-2

Titulares: Britos, Guzmán, Corzo, Dulanto, Polo, Inga, Calcaterra, Celi, Costa, Flores y Valera.

Además de destacar los primeros 45 minutos del juvenil Rafael Guzmán, la ‘U’ que arrancó ayer ante Junior tiene el plus de entender casi a la perfección el sistema 3-5-2. Por encima de los nombres, la idea táctica se pone en ejecución y funciona en cualquier cancha.

Junior tampoco salió con todos sus titulares, pero la ‘U’ en los primeros 45 minutos lo pasó por encima. A los 5′ ya ganaba con un riflazo de Celi y antes de los 20′, Costa firmó el 2-0. Los barranquilleros tuvieron un tiro al palo y algunas ocasiones sin firmeza que Guzmán, Corzo y Dulanto apagaron.

Guzmán jugó de Riveros, es decir, en el puesto de líbero. Fuerte en las divididas y rápido para las intersecciones de los jugadas rivales. Otro que se fue afianzando de a pocos fue Calcaterra, quien por momentos perdía balones, pero luego se apoderó del mediocampo.

Universitario vs. Junior en Barranquilla por la Serie Colombia. (Foto: @Universitario)

Celi, Polo, Flores fueron el tridente que llevó peligro por la banda derecha. Bien Inga en sus primer partido para asociarse con Costa y Valera en ataque, y para retroceder a cubrir la zona defensiva junto a Dulanto.

¿Britos? Buen primer tiempo. Fue el único que siguió en el campo para la segunda etapa, pero en un centro intrascendente de Junior se le escapó el balón y permitió el descuento. De inmediato, Vargas ingresó al campo de juego.

Segundo tiempo con el nuevo 4-3-3

Recambios: Vargas, Ancajima, Riveros, Di Benedetto, Reyna, Perez Guedes, Murrugarra, Concha, Vélez, Rivera y Churín.

El año comenzó con sorpresas en la ‘U’. No solo por cómo decidió encarar el técnico Fabián Bustos sino por la presencia de juveniles. Para el segundo tiempo, los cremas cambiaron a todo el equipo e intentaron jugar bajo el sistema táctico 4-3-3. La dupla de centrales la conformaron Riveros y Di Benedetto, con Ancajima y Reyna de laterales.

Murrugarra, en tanto, era el volante ancla con Pérez Guedes y Concha al lado. Más adelante, el Tunche y Vélez de extremos para dejar de único punta a Churín. Los planes tuvieron que cambiar cuando Paiva lesionó a Di Benedetto y tuvo que ingresar el juvenil Sebastián Flores. Entonces, Murrugarra pasó a la zaga y Flores ocupó el mediocampo.

Junior, por su cuenta, también envió a algunos titulares en la complementaria. Enamorado se movió a sus anchas y un blooper acortó distancias en el marcador. Con el partido apretado, Churín cerró la noche con un disparo desde fuera del área.

La ‘U’ tuvo un primer partido con muchos pasajes interesantes. La victoria 3-1 en Colombia, aunque no oficial, es la primera del club en este siglo en tierras cafeteras. Habrá que sacarse el clavo si toca un rival colombiano en la Copa Libertadores 2025, ya que este país es el único donde la ‘U’ no ha ganado en un partido oficial.