Universitario mantiene su invicto sobre Alianza Lima, que no gana un clásico hace seis partidos.

Apenas sonó el pitazo inicial, la rivalidad no solo se daba once contra once en la cancha, sino también en los banquillos de Alianza Lima y Universitario. Desde el saludo, aunque educado, ambos técnicos sabían que se jugaban un partido aparte en su meta por conquistar el Torneo Apertura. Y así fue: un clásico peleado, de poco fútbol y con goles repentinos.