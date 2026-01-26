El caso Inga y su fallido fichaje al Kansas City de la MLS: qué pasó realmente y cómo se reparten las culpas

Escucha la noticia
El caso Inga y su fallido fichaje al Kansas City de la MLS: qué pasó realmente y cómo se reparten las culpasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En el fútbol, a veces, las historias no se rompen por una lesión ni por una mala tarde, sino por una cifra que no cuadra. Un decimal mal puesto, un porcentaje que no convence o un acuerdo que se diluye cuando parecía cerrado. Así le ocurrió a César Inga, hoy futbolista de Universitario de Deportes, cuyo salto a la Major League Soccer estuvo a punto de concretarse hasta que el negocio se desarmó en la última curva. Kansas City aparecía como destino, como promesa de crecimiento y vitrina internacional. Pero el fichaje se cayó y el volante se quedó en casa, en Ate, donde la ovación terminó siendo una forma de consuelo y, quizá, de impulso.
Contenido sugerido
Contenido GEC