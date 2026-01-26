César Inga continuará en Universitario para esta temporada. (Foto: Facebook / Universitario)
César Inga continuará en Universitario para esta temporada. (Foto: Facebook / Universitario)
Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
El caso Inga y su fallido fichaje al Kansas City de la MLS: qué pasó realmente y cómo se reparten las culpas
Resumen de la noticia por IA
El caso Inga y su fallido fichaje al Kansas City de la MLS: qué pasó realmente y cómo se reparten las culpas

El caso Inga y su fallido fichaje al Kansas City de la MLS: qué pasó realmente y cómo se reparten las culpas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el fútbol, a veces, las historias no se rompen por una lesión ni por una mala tarde, sino por una cifra que no cuadra. Un decimal mal puesto, un porcentaje que no convence o un acuerdo que se diluye cuando parecía cerrado. Así le ocurrió a César Inga, hoy futbolista de Universitario de Deportes, cuyo salto a la Major League Soccer estuvo a punto de concretarse hasta que el negocio se desarmó en la última curva. Kansas City aparecía como destino, como promesa de crecimiento y vitrina internacional. Pero el fichaje se cayó y el volante se quedó en casa, en Ate, donde la ovación terminó siendo una forma de consuelo y, quizá, de impulso.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC