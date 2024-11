Llegó para ser (bi)campeón. Todo parece indicar que Edison Flores cumplió su ciclo en Universitario de Deportes. En diversas oportunidad, ‘Orejas’ ha manifestado que aún no sabe el próximo paso en su carrera profesional, por lo que muchos hinchas han iniciado a especular sobre su salida del club

“El fútbol ahora mismo me lleva a la selección y estoy pensando a full en eso. Después de ello me tomaré unos días para pensar y decidir de qué es lo que quiero hacer. Siempre es bueno tomarse un momento y pensar de qué cosas yo quiero para el 2025, eso lo he tenido claro”, indicó para el programa Al Ángulo.

En la celebración de la ‘U’ por su estrella número 28, este sábado 09 de noviembre, desde el Estadio Monumental. La afición ‘crema’ le dejó un sentido mensaje a Flores.

Al momento de presentar al jugador de 30 años, el estadio entero coreó: “Oh, ‘Orejas’ no se va, no se va”.