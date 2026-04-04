El clásico suele ser un partido que no conoce de contextos ni coyuntura. No siempre gana el que llega mejor. Javier Rabanal lo tiene claro y buscará decididamente el triunfo este sábado en el Monumental con Universitario. Un triunfo que le propicie aire y el impulso para mantener vigente el sueño del Apertura. No le será sencillo, sin embargo, frente a un Alianza Lima que llega con las mejores credenciales para imponerse ante el rival eterno en Ate. ¿Cómo se fundamenta la expectativa por el triunfo desde ambas veredas?

La ‘U’ activó el botón de tranquilidad durante la fecha FIFA al vencer por 2-1 a LDU de Quito a puertas cerradas el pasado sábado 28 de marzo. Javier Rabanal probó rotaciones en el equipo, Bryan Reyna sumó minutos y Sekou Gassama al fin anotó. Ahora, en el clásico y por los puntos habrá que ver si la pausa acomodó las ideas en el plantel crema.

¿Por qué debería ganar la ‘U?

La prueba de fuego. En las estadísticas, la ‘U’ de Rabanal tiene en promedio 53% de posesión del balón y registra 15 disparos por partido (5 al arco). Ahora, necesita que esos números se transformen en gol ya que este año solo suma 11 tantos en el Apertura. El movimiento clave sería la salida de Pérez Guedes y la inclusión de Silveira o Calcaterra desde el arranque como interior por derecha. Si hoy están finos, Valera (5 goles en el año) y Alzugaray (2) podrán romper la defensa aliancista, que solo ha recibido 4 tantos en el Apertura.

Con cinco puntos menos en la tabla, la ‘U’ de Rabanal juega ante Alianza Lima este sábado en la búsqueda de un estilo propio que lo reencamine como candidato en el Apetura 2026. | Foto: Universitario

La localía y racha vigente. Confirmada la venta de las casi 60 mil entradas, el Monumental promete jugar su propio clásico. Presión y aliento. Y eso lo sabe el equipo de Rabanal que, si contabilizamos sus partidos de local desde el 2023 a la fecha, suma 50 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. Casi imbatible. Este 2026 ya le pasó la factura a ADT, Cienciano, Cajamarca FC y UTC. Además, hoy pone en juego una racha de 7 clásicos como invicto: tres victorias y cuatro empates. No cae ante el compadre desde febrero del 2023.

Equipo completo. La ‘U’ no presenta bajas para hoy. Es más, apresuró el viaje de vuelta de sus seleccionados Inga, Castillo, Concha y Valera desde Europa. Pudieron entrenar jueves y viernes con tranquilidad. Está recuperado Fértoli y Gassama podría entrar en lista. Asimismo, Bryan Reyna ya tiene 2 semanas de entrenamiento y está apto para ir al banco. Es la primera vez en el año que la ‘U’ tiene a su plantel completo y, por lo contrario, tendrá que resignar algunos nombres fuera de la lista de concentrados.

Razones para creer en Alianza Lima

Las piezas correctas. Alianza Lima llega puntero y con un equipo consolidado en las últimas fechas. Pablo Guede encontró las piezas para cada zona del campo que se traduce en que no solo es líder sino también invicto a lo largo del Torneo Apertura. Es un once titular que, a excepción de alguna baja obligada, sale de memoria y ya viene trabajando en conjunto hace varias fechas.

Atrás es la clave. Defensivamente, Alianza Lima es el equipo de la Liga 1 con menos cantidad de goles en contra con apenas cuatro. Su zaga central se caracteriza por ser la más sólida y, tal como se planteará el partido en el Monumental, será lo que priorice el entrenador Guede.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Mejores momentos. En el uno contra uno, Alianza Lima tiene duelos que, en la previa, podrían ser superiores a los del rival: Advíncula-Carabalí, Huamán-Polo, Guerrero-Riveros de acuerdo al presente de cada jugador. Si bien Universitario es un equipo que ya se conoce a lo largo de tres temporadas -aunque con refuerzos-, esto también ha presentado un desgaste en el arranque de la temporada. El presente individual y colectivo de Alianza Lima.

SOBRE EL AUTOR