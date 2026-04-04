Por Jasson Curi Chang, Fernanda Huapaya

El clásico suele ser un partido que no conoce de contextos ni coyuntura. No siempre gana el que llega mejor. Javier Rabanal lo tiene claro y buscará decididamente el triunfo este sábado en el Monumental con Universitario. Un triunfo que le propicie aire y el impulso para mantener vigente el sueño del Apertura. No le será sencillo, sin embargo, frente a un Alianza Lima que llega con las mejores credenciales para imponerse ante el rival eterno en Ate. ¿Cómo se fundamenta la expectativa por el triunfo desde ambas veredas?

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