Por Jasson Curi Chang

Alex corre y se abraza con Aldo. Se une Coco al festejo mientras Jairo grita de cerca con el puño cerrado. Caín celebra y Horacio lo sigue detrás con los brazos arriba. El Tunche sonríe otra vez y el Monumental truena de aplausos. Universitario volvió a tener memoria y jugó como el tricampeón. Treinta mil testigos y una línea de hinchas en Norte que formaron la frase: “Contigo hasta el final”. Letra por letra, la Crema devolvió la alegría en casa.

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