El “desde hoy cada partido es una final” de Riveros y el desaire de Fossati a Reynoso ante 10 mil hinchas cremas: lo que no se vio del triunfazo de la U en Arequipa

“Desde hoy cada partido es una final y seguiremos trabajando de la misma manera”, señaló Williams Riveros al final del encuentro. El central paraguayo, figura de la ‘U’ en el triunfo crema, no pudo aguantar la emoción. Después de una semana para el olvido que empezó con su expulsión ante Palmeiras por la Copa Libertadores, ‘Tarzán’ regresó al once titular y por todo lo alto. Y los cremas ganaron un partidazo -una final, como dice- ante el Melgar de Juan Reynoso en Arequipa.

Y si, fue una verdadera final. O un partido muy picante incluso antes de que el árbitro Joel Alarcón pitara el inicio. Y es que Jorge Fossati, técnico de la U, se acercó a saludar a Mario Mendaña, preparador físico de Melgar, pero no lo hizo con Juan Reynoso, el entrenador. Coincidentemente ambos fueron seleccionadores de Perú en estas Eliminatorias.

Festejp de Riveros al anotar el segundo gol para Universitario. Foto: Omar Cruz/GEC.

Fue un primer tiempo en el que el primer golpe lo dio el cuadro local con un golazo de Jhonny Vidales, quien regresó a Arequipa para el Torneo Clausura. A los 8 minutos, una gran jugada del ‘Dominó’ terminó con una habilitación de Bodacahar para Vidales, quien quedó de cara al portero Sebastián Britos y lo eludió sin problemas para poner el 1-0.

Sin embargo, la alegría arequipeña no duró mucho. A los 23 minutos, Jairo Concha remató de larga distancia para poner el 1-1. Un golazo que va acordar su rendimiento este año en el que no solo se muestra como un consolidado, sino como un futbolista que está pidiendo a gritos salir al fútbol extranjero. Y lo quiere hacer como tricampeón. Y como un referente, calificativo que se lo está ganando a pulso.

Su golazo generó la euforia de los 10 mil cremas que llegaron hasta el Monumental de la UNSA para presenciar una de esas victorias que se recuerdan el día de la consecusión de un título. Todos en la tribuna norte ovacionaron al volante de Fossati, a uno de sus futbolistas predilectos.

"TUVE EL APOYO DE MI FAMILIA Y COMPAÑEROS. NO ES NORMAL QUE ME HAYA PASADO ESO EN UN PARTIDO IMPORTANTE " 💪🏽



🗣️ Williams Riveros 🇵🇾, defensa de Universitario, tras anotar el gol del triunfo 🆚 Melgar y reflexionó sobre las críticas ante Palmeiras en Lima



¿Qué opinas?#Liga1 🇵🇪 pic.twitter.com/D2DGLbGGrE — DSPORTS Perú (@DSportsPE) September 14, 2025

El segundo tiempo, con más piernas fuerte que juego, estuvo a punto de irse sin goles. Sin embargo, a los 81′, Williams Riveros apareció en el área arequipeña, con el optimismo de un ‘9′ y la jerarquía de ser figura, para poner el 2-1 final y redondear su fantástica tarde: ganó cinco duelos de ocho y realizó 13 despejes. Fue una muralla en su área y el héroe en la otra.

El gol también significó un momento de tensión en el campo. La euforia se apoderó de Paolo Reyna, un exMelgar que hoy trata de ganarse un lugar en Universitario. Fue tanto el entusiasmo del defensor que Bernardo Cuesta, capitán del cuadro arequipeño, su excapitán, no dudó en reprenderlo y exigirle que respete los colores del club que vistió durante seis años.

Revive el triunfazo de Universitario sobre Melgar:

🔥RESUMEN DEL TRIUNFAZO DE LA 'U' SOBRE MELGAR



Con un golazo de Jairo Concha y un cabezao de William Riveros, los cremas se posicionan como únicos líderes del Clausura.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzBb9k#L1MAX #TorneoClasura2025 #FutbolPeruano pic.twitter.com/MBlfRZ4NsL — L1MAX (@L1MAX_) September 14, 2025

“El equipo reaccionó como reaccionan los que verdaderamente se tienen confianza. Cuando hay momentos en los partidos que te toca sufrir, ahí se ve la personalidad del equipo y yo lo vi a Universitario reaccionar dentro de lo que estaba planificado sin salirse del libreto, manteniendo el orden y con muy buen fútbol, llegar, tener en ese primer tiempo cinco o cuatro situaciones muy claras. Aparece algo que tampoco es novedad ni sorpresa, el remate de media distancia de Jairo (Concha) que esta vez fue con una precisión de golazo”, señaló Jorge Fossati el final del encuentro.

Universitario, máximo favorito a llevarse el Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional sin necesidad de afrontar los playoffs, ganó en una plaza difícil, pero no imposible. Y ante un equipo que Juan Reynoso no puede levantar aún.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.