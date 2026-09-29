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Resumen

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Universitario decide el futuro de Héctor Cúper como entrenador del plantel, que trabaja a puertas cerradas durante la fecha FIFA y mira las siete jornadas finales del Clausura contra rivales que pelean por el título. | Foto: Universitario
Universitario decide el futuro de Héctor Cúper como entrenador del plantel, que trabaja a puertas cerradas durante la fecha FIFA y mira las siete jornadas finales del Clausura contra rivales que pelean por el título. | Foto: Universitario
Por Jasson Curi Chang

La goleada todavía pesa. Un 4-0 no desaparece con el paso de los días, menos cuando llega en Cusco, frente a un rival directo y después de que Universitario había perdido la punta del Clausura. El marcador quedó instalado en la memoria de la semana, pero también dejó una pregunta que comenzó a repetirse en redes sociales, podcasts, transmisiones y conversaciones de fútbol: ¿seguirá Héctor Cúper al frente de la ‘U’?

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