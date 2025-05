La primera impresión de la directiva celeste al conocer el oficio de la PNP causó sorpresa y desazón. Primero porque no se entiende la intervención de parte del ente dependiente del Ministerio del Interior (Mininter) en la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), que sancionó a Universitario de Deportes con una fecha sin público en el Torneo Apertura y una multa de 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), todo ello a causa de los actos vandálicos en el escenario de Ate en el encuentro contra Alianza Atlético, el pasado 11 de abril, con derrota merengue (0-1).

Segundo porque el club del Rímac respeta las resoluciones y decisiones de los órganos de justicia de la FPF, que actúan de forma independiente. Y es que Sporting Cristal ha cumplido sus dos fechas de jugar a puertas cerradas en el estadio Alberto Gallardo debido a un acto de racismo de parte un hincha en el enfrentamiento contra Cusco FC, el pasado 13 de abril, cuando todavía el equipo no era dirigido por Autuori, sino de forma interina por Jorge Soto, tras la salida del argentino Guillermo Farré.

Los celestes apelaron el fallo de la Comisión Disciplinaria, apoyándose en que identificaron al agresor, emitiendo toda la información al Ministerio Público y también prohibiendo su ingreso a sus duelos de local por dos años (buscaba vetarlo de por vida, pero no pudieron hacerlo debido al reglamento disciplinario de la FPF). Sin embargo, la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol ratificó la sanción.

Precisamente, los directivos de Sporting Cristal emitieron una carta a este tribunal, al de apelaciones, pues a este departamento de la FPF, Universitario de Deportes ha presentado sus descargos en busca de que se le levante la sanción y que el duelo válido por la decimocuarta fecha del Apertura, frente a los bajopontinos, se juegue con su hinchada. En la misiva, la SC confía en que la Comisión de Apelaciones “ejercerá sus funciones con autonomía e independencia” en un hecho que ha sido considerado como un escándalo.

Postura merengue

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, volvió a señalar que la sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF es incongruente e inclusive se refirió a los castigos que recibieron los estadios de Sporting Cristal y Alianza Lima.

“En el Gallardo fue un acto racial y Conmebol con los actos raciales son muy drásticos y acá solo hablamos de dos fechas. En el tema de Matute es reincidencia, en nuestro caso más de 10 años que no tienes un tema de exageraciones en cuanto a comportamientos”, aseguró.

Es más, Ferrari dejó entrever que la sanción de la Comisión Disciplinaria contra el club del que está al mando es exagerada y recordó acciones que sucedieron en el estadio Alejandro Villanueva.

“Después de aproximadamente 13-14 años el estadio no ha tenido ningún antecedente para poder ser sancionado por eso me sorprende que hoy, sin antecedente alguno te sancionen de manera más drástica que un estadio donde han tirado botellas, han apagado la luz, han tirado bengalas, no es casualidad, no es raro. Nos sorprende y nos preocupa porque no se está midiendo con la misma vara”, manifestó el directivo crema, buscando minimizar lo ocurrido en el recinto de Ate.

En la misma línea declaró Adrián Gilabert, abogado de los merengues, quien también agregó en una conversación con RPP que la institución no tenía conocimiento de la emisión de un comunicado de parte de la Policía Nacional del Perú y aseguró que en “lugar de reprochar [la acción de la PNP], deberíamos felicitar la buena acción que está haciendo”.

Todo lo contrario sucedió en el Congreso de la República, donde el parlamentario Darwin Espinoza envió una carta al Ministro del Interior, Carlos Malaver, en la que solicita tomar las “acciones correctivas de forma inmediata” por la intervención del Jefe de la División de Servicios Especiales Región Policial Lima, el coronel PNP Juan Carlos Valle Torres. Elo debido a su intromisión en la sanción emitida por la justicia deportiva al estadio Monumental.

Es más, Espinoza sugirió que podría haber un “interés en particular” de parte del jefe del departamento de la PNP que firmó el oficio. “Se podría presumir que habría algún interés en particular de parte del Jefe de la División de Servicios Especiales Región Policial Lima en que esta actividad deportiva se realice con público presente”, señaló.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP), ni el coronel PNP Juan Carlo Valle Torres, han presentado sus descargos después de la escandalosa intervención en la decisión de un órgano autónomo.

Seguridad celeste

La plantilla de Sporting Cristal quedó concentrada ayer en la Ciudad Deportiva La Florida, como estaba determinado en el itinerario que desarrolló la escuadra del Rímac. No obstante, debido a cómo se ha vivido el último miércoles con el comunicado de la Policía Nacional del Perú (PNP), las presuntas movilizaciones de la barra de Universitario de Deportes en una de las vías principales hacia el Monumental han encendido las alarmas en cuanto a la protección de los jugadores, comando técnico y staff deportivo.

Deporte Total pudo conocer que la institución celeste redoblará la seguridad en el traslado del equipo dirigido por Paulo Autuori para evitar posibles dificultades en su llegada al escenario de Ate. El equipo rimense debería estar llegando alrededor de las 5:00 p.m. al Monumental, cuatro horas antes del comienzo del duelo válido por la decimocuarta jornada del Apertura.

En lo futbolístico, más allá de que Sporting Cristal no encuentra todavía su mejor versión, llega motivado al enfrentamiento contra los cremas, pues Autuori solo conoce victorias en la Liga 1 desde que se hizo cargo del equipo. Es más, el experimentado entrenador brasileño tiene un antecedente a su favor, pues en su única visita al Monumental, en el 2002, logró el recordado 3-4. Un dato extra es que los rimenses son el equipo que más ganó en el escenario de Ate con ocho triunfos.

